Расторгуев поблагодарил ЕС, назвав санкции честью

Народный певец Николай Расторгуев максимально верно отреагировал на включение его в новый санкционный список ЕС.
— Значит, всё сделал правильно, — заключил музыкант, и мы ему аплодируем.
Весной Николай Расторгуев уже пел ребятам в госпитале, в его патриотизме сомнений нет, и желаем ему крепкого здоровья, чтобы петь еще и еще. У нас очень мало современных песен о войне, о солдатах, о моряках, о комбатах. Хочется, чтобы они звучали, и при самом разном отношении к промыслу Игоря Матвиенко — думаем, мы разделим настроение общества, если скажем, что нам сейчас нужно больше «Любэ».
А еще тех, кто пойдет вслед за батяней.