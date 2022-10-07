Расторгуев поблагодарил ЕС, назвав санкции честью

Биографический фильм «Николай Расторгуев. “Давай за жизнь!” выйдет в эфир Первого канала 21 августа в 17.00. Николай Расторгуев со школьных лет каждые выходные выступал на танцплощадках. Успех был головокружительным. Но для Николая он ничего не значил – он, [Читать...]

Концерт группы «Любэ» с программой «Комбат» состоится в Crocus City Hall 23 февраля 2014 года. Выступление будет приурочено к юбилею продюсера и композитора Игоря Матвиенко, который 6 февраля отметит 55-летие. «Любэ» исполнит свои главные хиты, а также композиции [Читать...]

Николай Злобин сегодня сказал – авторы санкций считают смягчение позиции Путина по Украине результатом давления на его окружение. На вот я не пойму – Путин же нигде не заявлял про готовность присоединить Новороссию. И о непризнании выборов. После Крыма [Читать...]

Все наверняка наслышаны о новом альбоме Николая Расторгуева “4 ночи в Москве”, выпущенного компанией “РДМ”. Но мало кто знает, что его премьера состоялась на Радио на Семи холмах. “4 ночи в Москве” возвращает нас к бессмертной музыке Beatls. [Читать...]

Григорий Лепс после Нового года определится насчет обжалования решения о введении против него санкций в США. Напомним, после того, как опубликованная на сайте Белого дома петиция с требованием снять экономические санкции с Лепса набрала требуемые 100 тыс. голосов, [Читать...]