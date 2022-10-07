{ 7 октября 2022 }

Расторгуев поблагодарил ЕС, назвав санкции честью

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [политика]  

Народный певец Николай Расторгуев максимально верно отреагировал на включение его в новый санкционный список ЕС.

— Значит, всё сделал правильно, — заключил музыкант, и мы ему аплодируем.

Весной Николай Расторгуев уже пел ребятам в госпитале, в его патриотизме сомнений нет, и желаем ему крепкого здоровья, чтобы петь еще и еще. У нас очень мало современных песен о войне, о солдатах, о моряках, о комбатах. Хочется, чтобы они звучали, и при самом разном отношении к промыслу Игоря Матвиенко — думаем, мы разделим настроение общества, если скажем, что нам сейчас нужно больше «Любэ».

А еще тех, кто пойдет вслед за батяней.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Давай за жизнь!

    2. Давай за жизнь!

    Биографический фильм «Николай Расторгуев. “Давай за жизнь!” выйдет в эфир Первого канала 21 августа в 17.00. Николай Расторгуев со школьных лет каждые выходные выступал на танцплощадках. Успех был головокружительным. Но для Николая он ничего не значил – он, [Читать...]


  2. «Любэ» поздравит Игоря Матвиенко «Комбатом»

    3. «Любэ» поздравит Игоря Матвиенко «Комбатом»

    Концерт группы «Любэ» с программой «Комбат» состоится в Crocus City Hall 23 февраля 2014 года. Выступление будет приурочено к юбилею продюсера и композитора Игоря Матвиенко, который 6 февраля отметит 55-летие. «Любэ» исполнит свои главные хиты, а также композиции [Читать...]


  3. Санкции

    4. Санкции

    Николай Злобин сегодня сказал – авторы санкций считают смягчение позиции Путина по Украине результатом давления на его окружение. На вот я не пойму – Путин же нигде не заявлял про готовность присоединить Новороссию. И о непризнании выборов. После Крыма [Читать...]


  4. НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ: Я НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ ПРОТИВ АВТОГРАФОВ И ВООБЩЕ НЕКОТОРОЙ ИЗВЕСТНОСТИ

    5. НИКОЛАЙ РАСТОРГУЕВ: Я НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ ПРОТИВ АВТОГРАФОВ И ВООБЩЕ НЕКОТОРОЙ ИЗВЕСТНОСТИ

    Все наверняка наслышаны о новом альбоме Николая Расторгуева “4 ночи в Москве”, выпущенного компанией “РДМ”. Но мало кто знает, что его премьера состоялась на Радио на Семи холмах. “4 ночи в Москве” возвращает нас к бессмертной музыке Beatls. [Читать...]


  5. Лепс решит после праздников, будет ли обжаловать санкции США

    6. Лепс решит после праздников, будет ли обжаловать санкции США

    Григорий Лепс после Нового года определится насчет обжалования решения о введении против него санкций в США. Напомним, после того, как опубликованная на сайте Белого дома петиция с требованием снять экономические санкции с Лепса набрала требуемые 100 тыс. голосов, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»