Фрейю Аллан отправят на планету обезьян

Актриса, играющая Цири в сериале «Ведьмак», получила приглашение на одну из главных ролей в новой части франшизы «Планета обезьян», приняв участие в совершенно новой главе этой саги, съемки которой стартуют уже через месяц.

И, несмотря на наше абсолютно советское, очень душевное отношение к темнокожим, тяжело удержаться и не упомянуть недоумение зрителей, которые смеются, что из всего списка актеров «Ведьмака» на «Планету обезьян» отправили примерно единственную белую женщину.

Логика, впрочем, есть. Белая блондинка и правда сможет более выпукло оттенить обезьян — проверено уймой фильмов о дикой природе и угодившей в нее барышне.