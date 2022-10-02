Давайте про так называемых англосаксов.

Мы можем сколько угодно ругать их, но у них есть великое свойство, которое сделало из них хозяев мира.

Они умеют меняться.

Быстро и успешно.

Они умеют постоянно соревноваться, конкурировать и критиковать друг друга, вытаскивать откуда угодно новые идеи, технологии и людей, создавать как будто бы хаос из множества голосов, фирм, сообществ и партий, бесконечно менять начальников, беспощадно ругать их, смеяться над ними, толкаться и суетиться как на рынке, на ярмарке, — и все эти их быстрые и шумные движения делают их только сильнее, и государства, созданные как коалиции множества частных лиц и самостоятельных сил, умеющих договариваться, оказываются удивительно прочными.

Россия так не умеет.

Русская культура — европейская, но наша политика — азиатская, и каждый русский начальник хочет быть важным-важным, единственным на свете и царить вечно, слегка наклоняя голову в ответ на хорошие и очень хорошие новости.

Если бы русские дорвались до британского парламента, где великие премьер-министры сидят на узких скамейках, словно мужики во дворе за домино, и где все кричат, — они первым делом заставили бы всех молчать, а потом объявили бы тендер на миллиард, чтобы заменить эти жердочки самыми дорогими креслами.

Но начальник и должен сидеть на жердочке. Начальники не должны быть языческими богами.

Англосаксы всегда занимаются делом, они почти весь мир превратили в оркестр, где каждый дует как может и как хочет, а дирижер все равно получает то, что ему надо.

Потому что этот дирижер вовремя замечает талантливых музыкантов, умеет их заманить и обработать, и сделать так, что они сами захотят играть то, что ему требуется, а он скромно, не привлекая внимания, возглавит процесс.

Вместо этого он мог бы раздуваться от важности, но нет. Он бегает и старается, а если нет — его заменит другой.

Русские начальники считают, что Америка (а также Англия, НАТО etc) в 21-м веке их «обманули и кинули», ну ведь сидели же так хорошо, решали вопросы — банька, черная икра, Большой театр, — и вдруг мы враги, как же так?

Они не состоянии понять, что мир англо-американских империй — это не восточный султанат, где дарят подарки, курят кальян и можно расслабиться. Это динамичная система, которая замечает и ловит новые общества, новые поколения политиков, новые запросы — бывших советских республик, арабов, да хоть дурацких трансгендеров, хоть марсиан, — и подхватывает их протесты, учит их лидеров, легко отказывается от старых союзников, тасует карты, меняет повестку — и поэтому всегда остается победителем. Кто двадцать лет сидит на одном месте и твердит одно и то же, думая, что его за это должны вечно «уважать» — тот остается ни с чем.

Потому что задница должна ерзать на жердочке, и ты должен хватать, хватать то, что происходит — промышленную революцию, географические открытия, автомобилизацию, массовую культуру, компьютеры, индийских программистов, свержение тиранов, неважно, — хватать и делать быстро и хорошо, делать лучше всех и каждый раз оказываться в центре событий.

Это и есть тайна англосаксов, их секрет Полишинеля, а вовсе не та зловещая конспирологическая ерунда, которой принято увлекаться в грустных, затянутых паутиной султанатах.

Суетись. Сиди на узкой скамейке.

Будь готов сбрасывать с нее кого угодно, — но и к тому, что с нее обязательно спихнут тебя.

Бери все лучшее отовсюду.

И, главное, не жадничай, вкладывай деньги и силы. Клади больше заварки.

Тогда и будет тебе настоящий файв о клок инглиш ти.