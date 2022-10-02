Как насчёт «красных линий»?

Единственное, чего сильно хочется, когда читаешь очередной вопль очередного эксперта (настоящего или придуманного на коленке СБУ для ведения информационной войны в тылу противника — нашем тылу), который аргументированно вещает, почему Россия непременно проиграет (попались в американскую ловушку, поверив, что на всей Украине будет, как было в Крыму; недоучли восьми лет, любезно предоставленных Киеву и Вашингтону на подготовку Украины и её населения к войне с Россией не на жизнь, а насмерть; блефуем насчёт ядерного ответа на американские провокации, который давать нельзя, потому что тогда всему конец настанет; переоценили степень поддержки со стороны Китая и соседей по ОДКБ, и всё прочее пессимистичное и упадническое, такого же рода и вида), отчего надо непременно как можно быстрее говорить о мире с Киевом, Вашингоном, Брюсселем и прочими нашими смертельными врагами, так это дать автору этого «Плача Ярославны» в морду. Хотя как её найти по интернету, непонятно.

То же самое относится к очередной сводке наших собственных говорунов, заполошно патриотической или, напротив, скучнейше статистической, насчёт того, сколько вражеской техники мы уничтожили в ходе той или иной «перегруппировки», сколько живого состава ВСУ наши перебили и какие мы в общем и целом молодцы, несмотря на… Хотя интересно совсем другое. Какой выхлоп по людям, которые уже давно воюют на Донбассе или только сейчас пойдут по мобилизации и встанут в ряды ВС РФ дали отечественные патриотические движения? Не все вместе, так хотя бы «Наши» и «Молодая гвардия»? Сколько их активистов и особенно руководителей сейчас живут за рубежом, кто именно и где именно? Сколько денег на эти и другие такие же прожекты было потрачено в сопоставимых к сегодняшнему дню ценах? Налажены ли связь, боевое слаживание, вооружение, оснащение и снабжение боеприпасами и техникой, включая беспилотники, всех подразделений, которые сейчас находятся на линии боестолкновения с ВСУ?

Хочется спросить: почему ещё не уничтожены все транспортные артерии, по которым Украину снабжают вооружением, снаряжением и боеприпасами — через Европу или Турцию, всё равно? И если это потому, что сверху не дали команды сделать это, то отчего её не дали? Оттого, что очередной олигарх с мохнатой лапой на самом верху, с Украины должен продукцию своих заводов вывозить, как когда-то Ахмедов с «Азовстали», из-за чего Мариуполь украинцам и оставили? Почему западные лидеры продолжают ездить в Киев, Львов и Одессу, как к себе домой, Зеленского деньгами и оружием подпитывать? И почему им вообще ещё есть к кому ездить?! Ну и, сакраментальный вопрос: давным-давно анонсированный удар по центрам принятия решений уже был, или он таким был, что мы его просто всей страной пропустили? И как насчёт «красных линий»? Про них уже говоруны-юмористы наши прекратили упоминать, или для этого им надо, чтобы Москву и Питер укры на воздух подняли? У них не застоится, они только рады будут. И где, всё-таки, находится та морда, в которую надо дать, чтобы всё, что должно быть сделано было сделано с такой скоростью и именно так, как надо, чтобы оно было сделано? А?!