О положении на фронтах, в тылу и о перспективах

Некоторые размышления по наиболее актуальным темам сегодняшнего дня. Краткими тезисами и без мата, которым автор обычно в соответствующих ситуациях разговаривает, как нормальному человеку с металлургическим заводом в биографии делать и надлежит.

По прочтении и прослушивании изрядного объёма информации, как официальной, так и неофициальной, суммарум следующий.

1. Во всём виноваты военкоры и авторы телеграм-каналов. Они сеют панику и выдают врагу планы Центра. На самом же деле… и далее всякая лабуда разной степени маразма и оптимизма.

Реальность: чушь собачья. Если то, что обсуждают и те слова, которыми это обсуждают, не нравится тем, кого обсуждают — это их проблемы. Личные, карьерные, кадровые, бизнесовые… Кто чем занимается. Никто не обещал, что всех будут хвалить и носить на руках пожизненно. Тех, кто на передовой — да. Тех, кто выполняет свой долг в тылу — да. Все прочие под большим коллективным приглядом без малейшего снисхождения к чинам, званиям и прошлым заслугам. Справляется человек со своими непосредственными обязанностями — молодец. Нет, пускай идёт на то место, которому соответствует по своим способностям и уровню квалификации. Хоть с полковничьей или генеральской должности в каптёрку, форму выдавать, хоть на передовую.

2. Во всём виноваты Минобороны и Генштаб. Ну и ещё… далее следуют практически все госконторы и госчиновники высшего и старшего разрядов до президента включительно.

Реальность: тоже чушь. Хотя и не до конца. Кто управляет всеми процессами в стране на всех уровнях, тот ими управляет так, как умеет (или не умеет) управлять. Пока что ясно, что управляют у нас, в том числе в разведывательной, военной, политической и информационной сферах хуже, чем надо и много хуже, чем хотелось бы, но дела идут лучше, чем могли бы идти. За чей счёт — другое дело. Низовой и средний уровень пока вытаскивает то, что проваливает высший. Что до уровня высочайшего, там Первый выглядит отлично, только очень бы хотелось, чтобы он перестал где нужно и не нужно философа Ильина цитировать. А то, раз уж мы с нацистами воюем, как-то эта фигура в высшей мере для публичного прославления неподходящая. Он, конечно, русский был и по нынешним контрреволюционным временам, раз уж он был яро против большевиков, так уже и тем хорош, но был он преданным поклонником Гитлера и против его методов геноцида никак не возражал, даже наоборот. Никак не мотивирует Ильин за родину воевать тех, кто за неё воюет и дальше будет воевать. Не больше Власова, Краснова или Чубайса.

3. Мы отступаем, теряя населённые пункты — теперь уже России, всё пропало, предупреждения с мест никто не слушает, начальство на местах надо гнать в шею…

Реальность: ничто ещё даже не начиналось. Почему? Другой вопрос. Все ли, кто должен поднять задницу её подняли и все ли, кто набивал карманы, перестали их набивать? Третий. Когда мы начнём опережать врага, а не чистить ему шпоры, замедленно реагируя на происходящее? Четвёртый. Какого хрена разведка не дала и не даёт начальству реальной информации о положении дел даже на местах, не говоря уже о стратегических материях? Пятый. Как мы будем действовать после уничтожения «Северного потока», коль скоро мы воюем не с Киевом, а со всем блоком НАТО, для того, чтобы нанести врагу неприемлемый для него ущерб? Пятый. Пока что излюбленное выражение Первого насчёт жевания соплей реализуется с избытком нашими собственными соплежуями на всех уровнях.

4. И напоследок.

Никто на фронте не воюет за Ксению Собчак, Аллу Пугачёву и прочую золотую молодёжь и богатых стариков с давно прошедшими заслугами. Никого там не интересуют и не будут интересовать личные хотелки каких угодно олигархов, пускай даже самых близких к Семье и тех тонкошеих или мордатых чиновников всех рангов, которые себе, лоббируя их бизнес-интересы, на безбедную старость зарабатывают, крутя переговорные финты. Они никому не важны и ни за чем никому не нужны.

Никого не интересуют причитания умников с какими угодно чинами и степенями насчёт того, почему Россия не выиграет и выиграть не может, сталкиваясь со всем Западом, притом, что союзников у неё нет и не будет: турки, китайцы и персы будут следовать своим интересам, а казахи, узбеки, киргизы и армяне своим. Могут разговорчивые скептики, пессимисты, либералы и демократы помочь отыграть на конкретном участке конкретный результат, пускай делают. Нет — пусть скажут за счастье, что им пока шеи не сворачивают.

Никого не вдохновляют квазиисторические бредни, которые пихают во все дыры наши «искатели смыслов». Ни про «русский мир», ни про «православный мир», ни про прочую любезную придворным кругам мишуру из мирных гламурных времён рассказывать не стоит, благо их нет и это всем окружающим, кроме самих сказителей и тех Котов Баюнов, которые им эти декорации придумали, давно ясно.

Проста ситуация, как железнодорожная шпала. Началась война на уничтожение страны, живущих в ней людей и привычного уклада их жизни — во многом крайне несовершенного, но уж какой есть (и лучше, чем в очень и очень многих местах). Или она её выиграет, или её не будет. Какой ценой и какими методами — совершенно неважно.

Что до того, что враг на фронте отжал несколько населённых пунктов, так в Отечественную войну он до Химок дошёл и до Сталинграда. А во время Смуты и в войну 1812 года и Москву потеряли. Тут главное — конечный результат. Причём если начальство всё-таки прогадит страну, как Горбачёв прогадил Советский Союз, который Ельцин, Кравчук и Шушкевич в Беловежской Пуще похоронили, тоже не страшно. Евреи страну несколько раз теряли, но всё равно отстроили, хотя и почти через 2000 лет. Опыт есть, что нужно делать, чтобы и народ сохранить, и страну себе вернуть, известно. Хотя проще, конечно, её не терять. Вот для этого сейчас и воюем.