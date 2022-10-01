Как же их корежит со вчерашнего дня, сплошное удовольствие наблюдать… В прессе стоит такой коллективный вой, который не снился собаке Баскервилей на Дартмурских болотах. Гардиан особенно старается — статья за статьей, и все про то, как Россия вот-вот развалится и все потому, что Путин захватил чужие территории. Аналитика, конечно, та еще, лейтмотив — Путин устроил референдумы потому, что проиграл войну. Что-то я не помню ни одной проигранной кем бы то ни было войны, в результате которой проигравший приобрел двадцать процентов территории победителя, да еще со всем населением и натуральными ресурсами. Побольше бы таких проигрышей…

Вообще скрежет стоит зубовный такой силы, что боюсь скоро кусать этим скрежещущим будет нечем — посотрутся все зубья. Эндрю Рот из Москвы пишет — празднование на фоне молчаливого протеста граждан страны, люди на площади были угрюмы, их подвозили для концерта и митинга на автобусах из Подмосковья, преподаватели всучивали своим студентам билеты на этот митинг-концерт насильно, никто туда идти добровольно не хотел, флагами тоже махали под принуждением…

Шон Уокер, безвылазно сидящий в Каганате после того, как его из России выперли, написал, что речь Путина была сумбурной, бессвязной и напоминала разглагольствования обозленного жизнью таксиста. Вот ей-Богу, полезла читать переведенный английский вариант речи Путина, нашла хороший качественный перевод на англо-версии РТ. Сравнила с русским текстом — без купюр, дословно. Отличная речь, хорошо структурированная, доступная для понимания любому, даже самому упоротому и недалекому, долбодятлу, все точки над «е» расставлены, все мотивы действий России объяснены. Никаких ненужных слов, никаких лишних мыслей, все по делу, коротко, ясно и аккуратно. В комментах на англо-версии РТ под переводом этой речи сплошной восторг — если не считать пары-тройки ципсошников и специалистов из Лэнгли, остальной комментариат весь растащил речь Путина на цитаты, многие выражают сожаление, что их страны не имеют такого взвешенного, разумного и спокойного лидера. Где этот толстый Шон Уокер в этой речи увидел тирады злого таксиста, ума не приложу, очевидно сработало то, что в психологии называется проекцией, ибо сама статья Уокера была той самой тирадой… там было все — пока в Москве празднуют, в национальных автономиях вроде Бурятии и Дагестана идут протесты, Путина поддерживают только силовики, и если он лишится их поддержки, народ (во главе, надо полагать, с Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой) снесет его за пять минут, в армии бардак. людей привозят в чистое поле или в засранные бараки, нет оружия. нет аммуниции, нет вообще ничего. Все пропало, Российская армия слаба, ничего не умеет, Путину все врут, один «анонимный источник» из кругов, «близких к президенту», сказал Уокеру, который сидит в Кукуеве, кстати, что у «Путина и его лакеев нет никакого плана действий, все решения принимаются от балды в соответствии с меняющейся каждый день ситуацией», и так далее, все по методичкам типичных психологических операций по созданию собственнной реальности. Как учил когда-то специалист по инофрмационным войнам из США Роув — «мы создаем собственную реальность, и пока все остальные тратят время на ее опровержение и доказательство того, что эта реальность не соответствует реальности, мы создаем другую реальность, и так до бесконечности» (не дословно, но по сути)…

Ну и Зеля, конечно, тут как тут, сначала он в своей телеге написал, что условием возможных переговоров с Россией будет отставка Путина, ибо с ним он переговариваться не желает, а потом подал прошение принять его и то, что осталось от Каганата, в НАТО… без очереди… На что ему вежливо сказали “сейчас не время, сынку, п**дуй до хаты”… Ибо даже такой окончательный долбодятел, как Салливан, я уже не говорю про начальников штабов США, понимает, что втягиваться в прямую войну с Россией им не с руки — могут натянуть кривой глаз на толстую задницу, причем куда быстрее, чем это сделали афганские талибы, отправившие «сильнейшую армию мира» домой с поджатым хвостом между кривых ног… Так-то вот…