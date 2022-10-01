«Родину люблю — стреляю хорошо — кормят хорошо — в отпуск не хочу — слава ВДВ!» — речёвка нашей десантуры. Произносится нарочито негромко, без пафоса, сквозь зубы — коротко и внятно отражая на самом деле глубоко философскую суть происходящего.

А суть эта такова, что война. Осознание этого факта не одномоментно, как в 41-м, — «нам объявили, что началася война». Тогда объявить, услышать и осознать было проще — репродуктор, голос Левитана. Теперь же в Левитанах едва ли не любой, кто имеет аккаунт в Телеграме. И с каждым днём ещё непонятнее стало определиться — какой из этих аккаунтов наш, а кто функционирует генералом Власовым. Но сейчас не об этом.

У части населения истерика. Мобилизация! Т-г каналы наперегонки репостят про переполненные самолёты с беглецами, не желающими послужить Родине. В телефонных разговорах с женщинами всё чаще слышится именно что феминистические мотивы — нужно любыми средствами всё это прекратить. Становится всё сложнее вести разговоры о происходящем с участием логики — прекратить, значит сдаться, капитулировать. Повестку захватывают эмоции. Женские эмоции.

За прошедшие десятилетия без больших войн, не вдруг, а последовательно и осмысленно человечество феминизировали. Отчего-то всем начало казаться, что возможен мир без войны. Представление это глубоко женское, наивное. Само значение слов — антитеза, как день и ночь, как тьма и свет. Одно без другого не бывает. Но женщины славятся своей «женской логикой», а теперь к ним примыкают ещё и часть мужчин.

И как тут не вспомнить легенду о Лисистрате — героине древнегреческого комедиографа Аристофана, которая «разрушительница войн». Напомню, Пелопоннесские войны между Афинами и Спартой. Братские древние греки рубятся напропалую и это, естественно, не нравится женщинам. За прошедшие два с половиной тысячелетия человеческая природа не изменилась. И вот эта самая Лисистрата собирает женщин со всей Древней Греции и предлагает им войны прекратить при помощи своего женского естества — отказывать мужьям и любовникам в близости. Не давать, короче. Сказано — сделано. Не дают. Мучаются оба противоположного пола. В итоге, в комедии Аристофана, конечно же происходит перемирие, мужской и женский хоры сливаются в песенном прославлении мудрой и красивой Лисистраты. Занавес. Впрочем, у древних греков никакого занавеса тогда не было — попели в амфитеатре и разошлись.

Почему предложил вспомнить о Лисистрате. Дело в том, что её нынешние идейные последовательницы и последователи — т. н. «пацифисты», просто не хотят понять того факта, что война сейчас идёт в том числе и за сохранение самого главного «женского оружия». Да-да, того самого. Ведь, как уже многажды было сказано, воюем не с Украиной, а со всем тем, что перекроило представление о естественном — о мужчине и женщине, а в конечном итоге — о добре и зле. Не дадим отпора всем этим новогендерам и ЛГБТ, канет в никуда и тот самый аргумент Лисистраты. Оно вам надо?

Скажут: автор — престарелый милитарист, которому самому жить надоело и потому и пропагандирует войну. А вот и неправда. Иногда кажется, что в 63 всё только начинается и всё ещё возможно, в том числе и любовь. И страшно — на войну довелось посмотреть. Но Родину люблю, как стрелять — вспомню, а время нынче не отпускное. Слава России!