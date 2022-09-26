Теперь это город Хряков

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс — один из немногих западных музыкантов, видящих мир здраво — вычеркнул из гастрольного тура город Краков. Древняя столица Польши, спасенная советскими разведчиками от полного разрушения, оказалась настолько затоплена идиотами, что в городском совете потребовали объявить Уотерса персоной нон грата.

Причина — хорошо понятна следящим за гражданской позицией Уотерса: настоящего рокера, выступающего, как и полагается, против химер, матриц и концлагерей. Видения России как авангарда борьбы с этим всем — поляки Уотерсу не простили, развонялись, и британский мэтр решил не пятнать себя выступлением в нынешнем Кракове.

По-прежнему считаем, что настоящий рок должен быть на стороне России — осмелившейся (в отличие, например, от «озабоченного» Китая) бросить вызов зловещей мировой матрице, превращающей людей в жадные безвольные бесполые туловища, жрущие экологических жуков по мановению челленджа. Грустно, что жалковатый современный рочок в лице пустых эпигонов с гитарками, этого не понимает. И в этом смысле рок, безусловно, умер далеко не в одном лишь БГ.

А в Уотерсе — еще жив.