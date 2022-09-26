{ 26 сентября 2022 }

Роджер Уотерс, отменил свои концерты в Польше

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [политика]  

Легенда мировой рок-музыки, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отменил свои концерты в Польше. Отменил из-за того, что подвергся в Польше самой откровенной травле из-за своей позиции по Украине.

Сейчас будет и о политике, и о музыке. Я очень давно и нежно люблю Pink Floyd. Знаю все их альбомы буквально наизусть. Самыми любимыми пластинками долгое время были The Dark Side of the Moon 1973 года и невероятный Wish You Were Here 1975. Как ни странно — эти пластинки сложно назвать полностью Уотерсовскими. На этих альбомах проявил себя и Дэйв Гилмор, великолепный, уникальный гитарист. В группе он всегда был моим фаворитом. Уотерс всегда воспринимался мной, как слишком резкий, колючий, ну вот просто какой-то панк в группе.

Я очень сильно не любил чисто Уотерсовский Final Cut, который считал излишне политизированным и совсем не традиционно флойдовским. Но времена идут и кое-что меняется, в том числе и в музыкальных вкусах. Со временем я понял этот альбом. И это не просто альбом. Это сгусток страдания, боли. Это крик Человечества.

И это — Роджер Уотерс.

Да, Shine On You Crazy Diamond 1975 года бесконечно глубока и атмосферна, а Гилморовская гитара в ней — отдельное произведение искусства. Гилмор — великолепный музыкант, тоже легенда, но…

Я не знаю, что случилось с Дэйвом Гилмором, как с человеком. Я просто не могу понять. Как можно было поддаться дешёвой пропаганде и поверить всем этим «честным и независимым» СМИ? Как можно было играть бандеровский гимн, который буквально залит кровью жертв украинского национализма? Неужели Гилмор не умеет читать и не способен найти хоть крупицу правдивой информации?

А Роджер Уотерс пишет жёсткое и честное письмо жене президента Зеленского. Письмо, за которое его готовы растерзать, как украинские нацисты, так и вся «мировая общественность».

Уотерс всегда был таким. Честным и колючим. Неудобным бунтарем, который очень точно понимал всё, что происходит в мире. Тем, кто всегда на самом деле любил людей и был против войны.

Против войны по-настоящему, а не как все эти дежурные пацифисты, которых не смущает, что они и так стоят по щиколотку в крови людей, на которых им плевать.

Голос Мордора


Похожие посты:


  1. Роджер Уотерс сыграет «Стену»

    2. Роджер Уотерс сыграет «Стену»

    Экс-участник Pink Floyd Роджер Уотерс собирается вернуть «Стену» в Великобританию. 14 сентября 2013 г. знаменитая «Стена» будет поставлена на стадионе Уэмбли. С этого шоу стартует очередное европейское турне Уотерса. Напомним, что с 2010 г. «Стена» выдержала уже 192 [Читать...]


  2. Роджер Уотерс сожалеет о судебной тяжбе со своими коллегами по Pink Floyd

    3. Роджер Уотерс сожалеет о судебной тяжбе со своими коллегами по Pink Floyd

    Бывший бас-гитарист Pink Floyd Роджер Уотерс сожалеет о судебной тяжбе со своими коллегами по группе. Напомним, что Уотерс оставил легендарный рок-коллектив в 1985 году, и начал судиться со своими коллегами по группе Ником Мэйсоном и Дэвидом Гилмором, которые [Читать...]


  3. Арт Гарфанкел отменил свои концерты из-за проблем

    4. Арт Гарфанкел отменил свои концерты из-за проблем

    Арт Гарфанкел отменил все свои выступления до конца 2012 г. – шесть концертов в октябре, два в ноябре и одно в декабре – из-за не прекращающихся проблем с голосом. До этого были отменены семь из восьми последних концертов. Диагноз «парез голосовых связок» был поставлен 68-летнему певцу еще [Читать...]


  4. Роб Зомби отменил российские концерты

    5. Роб Зомби отменил российские концерты

    Намеченные на июль 2014 года концерты Роба Зомби в Москве и Санкт-Петербурге не состоятся. Отмена турне связана с изменением сроков съёмок нового фильма Роба Зомби, который совмещает музыкальную карьеру с кинематографической (и там, и там предпочитая ужасы). Занятый [Читать...]


  5. Режиссер Джон Уотерс озвучил свою десятку самых впечатляющих фильмов года

    6. Режиссер Джон Уотерс озвучил свою десятку самых впечатляющих фильмов года

    Признанный «король дурного вкуса» Джон Уотерс, известный как режиссер «Плаксы» и «Розовых фламинго», опубликовал список фильмов, которые в 2013 году впечатлили его больше всего. Топ-10 мастера эпатажа отличается от списка Квентина Тарантино неожиданной серьезностью. Как выяснилось, Джон Уотерс [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»