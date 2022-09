Легенда мировой рок-музыки, один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс, отменил свои концерты в Польше. Отменил из-за того, что подвергся в Польше самой откровенной травле из-за своей позиции по Украине.

Сейчас будет и о политике, и о музыке. Я очень давно и нежно люблю Pink Floyd. Знаю все их альбомы буквально наизусть. Самыми любимыми пластинками долгое время были The Dark Side of the Moon 1973 года и невероятный Wish You Were Here 1975. Как ни странно — эти пластинки сложно назвать полностью Уотерсовскими. На этих альбомах проявил себя и Дэйв Гилмор, великолепный, уникальный гитарист. В группе он всегда был моим фаворитом. Уотерс всегда воспринимался мной, как слишком резкий, колючий, ну вот просто какой-то панк в группе.

Я очень сильно не любил чисто Уотерсовский Final Cut, который считал излишне политизированным и совсем не традиционно флойдовским. Но времена идут и кое-что меняется, в том числе и в музыкальных вкусах. Со временем я понял этот альбом. И это не просто альбом. Это сгусток страдания, боли. Это крик Человечества.

И это — Роджер Уотерс.

Да, Shine On You Crazy Diamond 1975 года бесконечно глубока и атмосферна, а Гилморовская гитара в ней — отдельное произведение искусства. Гилмор — великолепный музыкант, тоже легенда, но…

Я не знаю, что случилось с Дэйвом Гилмором, как с человеком. Я просто не могу понять. Как можно было поддаться дешёвой пропаганде и поверить всем этим «честным и независимым» СМИ? Как можно было играть бандеровский гимн, который буквально залит кровью жертв украинского национализма? Неужели Гилмор не умеет читать и не способен найти хоть крупицу правдивой информации?

А Роджер Уотерс пишет жёсткое и честное письмо жене президента Зеленского. Письмо, за которое его готовы растерзать, как украинские нацисты, так и вся «мировая общественность».

Уотерс всегда был таким. Честным и колючим. Неудобным бунтарем, который очень точно понимал всё, что происходит в мире. Тем, кто всегда на самом деле любил людей и был против войны.

Против войны по-настоящему, а не как все эти дежурные пацифисты, которых не смущает, что они и так стоят по щиколотку в крови людей, на которых им плевать.