Ситуация нахмурилась, что в общем-то вполне ожидаемо. Иркутск и Ижевск. Стрельба, жертвы, раненные. Что особенно ужасно, в 88-й школе Ижевска погибли дети. Пока новостная лента не даёт подробности, пишут, что на место трагедии выехал губернатор Александр Бречалов. Сам он в своём т-г канале поделился видео, на котором взволновано никаких подробностей не рассказал. Обещал докладывать. Впрочем, и без докладов губернатора ясно — меры безопасности всех публичных мест, а также госучреждений и особенно школ, надобно усилить кратно. О чём раньше думали?

Стрельба в Иркутске в военкомате, тяжело ранен военком. Количество нестойких психикой граждан достаточно велико, даже пугающе велико. Такого рода события могут и будут происходить. Мы, к счастью, не Америка, но на руках у населения тоже изрядно огнестрела.

Не нужно большого напряжения сообразительности, чтоб понять — ситуация и так невесёлая, но имеются интересанты её ещё более раскачать. Референдумы в республиках Донбасса и в освобождённых областях Украины. Противник не дремлет, а наоборот, активизировался предельно. Такого рода «сюрпризы» могут случаться из-за психически неустойчивых особей, но зачастую и готовятся врагом. Поэтому требуется особая активность общества. Не писать пронзительные выкрики в сетях, а быть на чеку и сотрудничать с властью. В том числе и в сфере общественной безопасности. Да, пришла пора задействовать социальный резерв, тех самых «старушек у подъезда». В этом нет ничего предосудительного.

Нет, не предлагается пресловутая «охота на ведьм», но в наших всеобщих интересах наконец вспомнить и претворить в жизнь такое понятие, как «бдительность».

Ижевск и Иркутск — звенья одной цепи — посеять панику, расколоть общество. Между тем, для паники нет оснований. Для тревоги есть, но не для паники. Именно её ставят во главу угла противники.

Мобилизация идёт своим чередом — паникёры и трусы сбегают, но пока писал этот текст позвонил друг с вопросом — куда идти парню из Латвии, её не гражданину? Парню 54, но крепок и готов воевать. Так что нормально. Будет те самые 300 тысяч. А не хватит, пойдём и мы, старички 60+.

И ещё. Чтоб не облегчать работу врага, не слушайте паникёров и самопиарщиков, информация из официальных органов в конечном итоге всегда правдивее и качественнее, хоть и не всегда радостная — только что пресс-служба Следственного комитета сообщила о потерях в Ижевске. Убиты двое охранников, двое учителей и пятеро детей. Есть раненные. Скорблю.