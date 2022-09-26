{ 26 сентября 2022 }

Димаш выпустил свой Child in Time и Scream одновременно

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Протеже Игоря Крутого и наш музыкальный любимец Димаш выпустил самый дорогой клип в истории, потратив 7 млн долларов, чтобы обогнать самого Майкла Джексона. Впрочем, главное даже не в этом, а в крайне пацифистском характере клипа.

Профессиональные украинцы, естественно, тут же наползли в комментарии, надеясь приватизировать песню, но особого одобрения со стороны эта попытка не получила. Дело в том, что сам клип выстроен максимально абстрактно: немало отсылок к третьему рейху, западная амуниция, да и сам сюжет очень инфантилен, в духе «за мир во всем мире» из обрывков «Облачного атласа». И хоть релиз вышел максимально неуместным по дате, планировался он давно, а подчеркивание, что работал Димаш над композицией целых три года — служит отличным дихлофосом для профукров из комментариев.

Возможно, кто-то и отыщет в клипе секретные намеки, но мы бы критиковать Димаша, пожалуй, не стали. Вокальный гений не от мира сего смотрит на жизнь наивными глазами ребенка и надеется сделать его добрее целиком, а не путем удушения выборочным пацифизмом отдельных народов. Лучше бы, конечно, просто пел, но, когда тебе восторженно внемлют миллионы людей, попробуй удержись от жажды засадить миру поучительным манифестом!..

Видя, как настойчиво западные «Трубачи» поджигают Среднюю Азию, можем лишь пожелать Димашу не принимать всё так близко к сердцу, иначе быстро перегорит. Ну, и спасибо за песню, в которой конкретно мы услышали призыв оставаться людьми. Вот это действительно важный нюанс. Сейчас, когда накопились тысячи подтверждений, что враг ведет себя как начисто озверевший и подлый скот, велико искушение начать-таки отвечать ему тем же и потерять право справедливости, правды и высших смыслов.

Да, мы дорого платим за эту человечность. Но разве не она превращает слова «С нами Бог!» в сущую правду?

НЕВМИНКУЛЬТ


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