{ 26 сентября 2022 }

Дарт Вейдер замолчал

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Озвучкой черного любимца займется нейросеть.

Джеймс Эрл Джонс, в очередной раз увидав в паспорте, что ему за 90, принял мужское решение: отказаться от озвучки Дарта Вейдера в следующих проектах. Права на использование своего голоса актер передал Lucasfilm, и теперь лепить из него новые реплики будет уже нейросеть.

Возможно, к решению подтолкнул успех ИИ в мини-сериале «Оби-Ван Кеноби», где за технокнязя тьмы уже говорил искусственно синтезированный голос, а ДЭД без фанатизма эту работу курировал.

Интересно теперь подумать, что станет с голосом через несколько лет? Если тембр можно будет легко воссоздать, как начнут решаться вопросы с авторским правом? Ведь, судя по свежим новостям, студии массово переходят на генерацию голосов, и «живой тембр» скоро будет считаться поводом для гордости, тогда как технически его повторить можно будет в два клика.

Хотя что там голос, если скоро аналогичная судьба постигнет и внешность. Забавно, если на фоне искусственно сгенерированных внешностей — особым почетом будут пользоваться «натуральные» силиконово-ботоксные артисты. А ведь так, скорее всего, и будет.

НЕВМИНКУЛЬТ


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