{ 26 сентября 2022 }

Казахстан прокомментировал нынешние референдумы в областях Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

МИД Казахстана прокомментировал нынешние референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины, по результатам которых эти регионы, насколько можно судить, войдут в состав России (и будут на этом пути далеко не последними), напомнив о своей приверженности принципу территориальной целостности стран и прочим понятным и удобным политическим теориям, которые, впрочем, не имеют никакого отношения к политической практике. Быть может кто-нибудь сможет напомнить автору, как именно Казахстан в своё время отреагировал на распад Югославии и Чехословакии? На отторжение от Сербии Косова и Черногории? На то, что Индонезия потеряла Восточный Тимор, а Судан — Южный Судан? На аннексию ГДР и Западного Берлина Федеративной Республикой Германия?

Никак? Ну, автор почему-то так и подумал.

Так что давайте переведём сказанное МИДом РК с официозного дипломатического на простой русский язык. Казахстан следует правильной с его точки зрения идее, что если отторжение каких-то территорий от каких угодно государств с признанием их отдельными государствами (случаи Тимора, Косово, Словакии и Южного Судана) или, напротив, аннексия их (ГДР и Западный Берлин производится в интересах Соединённых Штатов и под контролем Соединённых Штатов или, на худой конец, Евросоюза, тогда всё нормально. В случае Турции и Северного Кипра, конечно, всё не так весело, но лишний раз ссориться с Анкарой никто в Астане не будет, так что тут ей особо и заявлять не о чем. А вот все остальные прецеденты, будь то Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Крым или нынешний, особенно знаковый, поскольку регионы не только из Украины уходят, но и, как и в случае Крыма, присоединяются к России, Казахстан с порога отвергает.

Понятно, почему. Особенно с учётом того открытого яростного взрыва казахского антирусского и направленного против всех прочих местных меньшинств национализма и шовинизма, который наблюдается сейчас в самом Казахстане, при абсолютно философском непротивлении ему со стороны руководства республики и, напротив, присутствии самых известных лидеров националистов в верхних эшелонах тамошней власти. И тут можно сказать только одно. В Грузии, Молдавии и на Украине именно так всё в своё время и начиналось. Чем закончилось? А точнее, ещё далеко не закончилось. Поскольку так уж карты выпали, что никто в мире больше ничего в отношении намерения расчленить и уничтожить Россию, свергнуть её руководство и стереть в пыль не только самих русских и их язык, но и историческую память о них, не скрывает. Что и вызвало соответствующую реакцию Москвы, хотя и более чем запоздалую.

Это может нравиться или не нравиться всем вместе взятым или отдельным соседям России ближним и дальним. «Мировому сообществу», Соединённым Штатам, Евросоюзу, Японии, ООН, чёрту, дьяволу или богу Тенгри. Неважно. Это можно осуждать и не делать для себя правильных выводов. Тоже неважно. Более того, вполне можно продолжать следовать по пути поощрения антирусских и антироссийских настроений и чморить все прочие национальные меньшинства, которые живут в Казахстане, от уйгуров и дунган до чеченцев, немцев, корейцев и всех прочих, которые оказались там волею объективных исторических процессов, а в основном волей товарища Сталина. Можно пытаться вписаться в нынешний антироссийский курс, который продвигают американцы и европейцы. Можно увлечься мифами о тюркском единстве, столь любезными Эрдогану. Но тогда это закончится, как сейчас заканчивается на Украине и с Украиной. А так, каждый конечно решает сам за себя…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Про Казахстан

    2. Про Казахстан

    Вот же ж, хотелось спрыгнуть с украинской темы, так не получается. Хочешь, не хочешь, а новости с информационного фронта обратно тянут. Насколько можно судить, до американцев и их союзников дошло, что украинское направление войны против России если и [Читать...]


  2. Казахстан: элита на вырост

    3. Казахстан: элита на вырост

    Сползание с нефтяной иглы невозможно без развития человеческого капитала. Это понимают не только у нас. В Казахстане помимо простого осознания этой истины уже появляются конкретные программы. Президент страны Нурсултан Назарбаев поставил задачу вывести свою страну в число 50 [Читать...]


  3. Обстрелы ВСУ населённых пунктов в Брянской и Курской областях

    4. Обстрелы ВСУ населённых пунктов в Брянской и Курской областях

    Обстрелы ВСУ населённых пунктов в Брянской и Курской областях подчёркивают: никакие меры, кроме физической ликвидации людей, принимающих решения на Украине (и не только там) и проводящих их в жизнь на местах, прекратить эту практику не помогут. Точно также, [Читать...]


  4. Нынешние репрессии и приговоры

    5. Нынешние репрессии и приговоры

    Скажу вещь непопулярную, странную для многих. Обдумывая нынешние репрессии и приговоры, важно не путать координаты: а именно, следует опрокидывать эти события не на юридическую практику “цивилизованных стран”, с которыми у нас социально-экономически, исторически, географически и политически нет ничего [Читать...]


  5. Предложение переименовать Российскую Федерацию в пределах Украины в «Московию»

    6. Предложение переименовать Российскую Федерацию в пределах Украины в «Московию»

    Предложение Львовского облсовета к украинской Раде, переименовать на официальном уровне Российскую Федерацию в пределах Украины в «Московию», а её жителей отныне именовать «московитами», не слишком оригинально. В той же Турции в толковых словарях русских без особых затей давным [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»