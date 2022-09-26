Казахстан прокомментировал нынешние референдумы в областях Украины

МИД Казахстана прокомментировал нынешние референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины, по результатам которых эти регионы, насколько можно судить, войдут в состав России (и будут на этом пути далеко не последними), напомнив о своей приверженности принципу территориальной целостности стран и прочим понятным и удобным политическим теориям, которые, впрочем, не имеют никакого отношения к политической практике. Быть может кто-нибудь сможет напомнить автору, как именно Казахстан в своё время отреагировал на распад Югославии и Чехословакии? На отторжение от Сербии Косова и Черногории? На то, что Индонезия потеряла Восточный Тимор, а Судан — Южный Судан? На аннексию ГДР и Западного Берлина Федеративной Республикой Германия?

Никак? Ну, автор почему-то так и подумал.

Так что давайте переведём сказанное МИДом РК с официозного дипломатического на простой русский язык. Казахстан следует правильной с его точки зрения идее, что если отторжение каких-то территорий от каких угодно государств с признанием их отдельными государствами (случаи Тимора, Косово, Словакии и Южного Судана) или, напротив, аннексия их (ГДР и Западный Берлин производится в интересах Соединённых Штатов и под контролем Соединённых Штатов или, на худой конец, Евросоюза, тогда всё нормально. В случае Турции и Северного Кипра, конечно, всё не так весело, но лишний раз ссориться с Анкарой никто в Астане не будет, так что тут ей особо и заявлять не о чем. А вот все остальные прецеденты, будь то Карабах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия, Крым или нынешний, особенно знаковый, поскольку регионы не только из Украины уходят, но и, как и в случае Крыма, присоединяются к России, Казахстан с порога отвергает.

Понятно, почему. Особенно с учётом того открытого яростного взрыва казахского антирусского и направленного против всех прочих местных меньшинств национализма и шовинизма, который наблюдается сейчас в самом Казахстане, при абсолютно философском непротивлении ему со стороны руководства республики и, напротив, присутствии самых известных лидеров националистов в верхних эшелонах тамошней власти. И тут можно сказать только одно. В Грузии, Молдавии и на Украине именно так всё в своё время и начиналось. Чем закончилось? А точнее, ещё далеко не закончилось. Поскольку так уж карты выпали, что никто в мире больше ничего в отношении намерения расчленить и уничтожить Россию, свергнуть её руководство и стереть в пыль не только самих русских и их язык, но и историческую память о них, не скрывает. Что и вызвало соответствующую реакцию Москвы, хотя и более чем запоздалую.

Это может нравиться или не нравиться всем вместе взятым или отдельным соседям России ближним и дальним. «Мировому сообществу», Соединённым Штатам, Евросоюзу, Японии, ООН, чёрту, дьяволу или богу Тенгри. Неважно. Это можно осуждать и не делать для себя правильных выводов. Тоже неважно. Более того, вполне можно продолжать следовать по пути поощрения антирусских и антироссийских настроений и чморить все прочие национальные меньшинства, которые живут в Казахстане, от уйгуров и дунган до чеченцев, немцев, корейцев и всех прочих, которые оказались там волею объективных исторических процессов, а в основном волей товарища Сталина. Можно пытаться вписаться в нынешний антироссийский курс, который продвигают американцы и европейцы. Можно увлечься мифами о тюркском единстве, столь любезными Эрдогану. Но тогда это закончится, как сейчас заканчивается на Украине и с Украиной. А так, каждый конечно решает сам за себя…