Дерипаска позвал Манижу в казачки

Разгорается скандал из-за приглашения Манижи на казачий фестиваль «Александровская крепость», который пройдет в сентябре в Усть-Лабинске. Таджикская европеянка, собравшая в России все ништяки повесточки, а затем сбежавшая из страны, осудив СВО, станет там аж хедлайнером. Должна была в связи с этим и на обложку краснодарского журнала «Собака. ру» попасть, но после волны критики — ее убрали с обложки, а хедлайнером — пока оставляют.

У нас привыкли ругать за Манижу «Первый канал», но сейчас все отчетливее видно, что дело слегка не в канале. Как пишут, организован фестиваль фондом Олега Дерипаски «Вольное дело», и очень интересно, кто в его команде (включая его самого) настоял на ввинчивании в казачий праздник беглой антироссийской тетки, прочно ассоциирующейся со всем, что полностью противоположно казачьей культуре?

В июне шумную рэп-занозу уже пытались вогнать обратно в страну, но тогда общественность возмутилась, и организаторы «Стереолета» (а еще «Самфеста» и московский «Главклуб») исполнили народную волю. Сейчас такое может не прокатить, ведь против народной воли теперь есть еще одна воля. Вот и посмотрим, чья важнее. И если Манижа все-таки выступит — значит, внутренняя крепость, за стенами которой окопались противники исторического пути России — прочнее прежнего.

Есть, впрочем, и крайняя мера. Если за считанные дни до фестиваля ничего не изменится на уровне организаторов — свое слово должно будет сказать казачество. Ольга Любимова уже подсказала нам, как должна выглядеть народная цензура, и намекнула, что иной ждать не стоит. Самое время будет казачеству проявить характер и хотя бы просто тотально саботировать фестиваль, организованный точно не для них. Иначе это не казачество вовсе, а так — ряженые реконструкторы. А казаки — это ребята из ежедневных сводок спецоперации. На языке Манижи — «агрессии».