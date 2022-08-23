Национальные идеи на Украине

Строго говоря, национальных идей на Украине несколько — и была она такой всегда, издревле. Первая из них, да простят автора нормальные украинцы, которых много, только речь не о них, а о местной «старшине» — хоть казацкой, хоть гетманской, хоть советской и партийной, национальное предательство. Все соглашения временные. Все альянсы ситуативные. Все обязательства, которые можно безнаказанно для себя нарушить, нарушаются — лишь бы з-дница уцелела. И тут кому присягать, государю императору, польскому королю, крымскому хану, кайзеру, Гитлеру или ЦК КПСС, неважно. Кто больше предложит, тому и переприсягнуть не грех. А если прежний наниматель перекупить захочет, так тоже не проблема, пускай цену перебивает. Что в украинской истории сплошь и рядом и происходило и происходит, от Хмельницкого, Мазепы и их преемников до нынешних президентов. «Орден Иуды» им всем по должности положен.

Вторая линия, по которой идёт Украина — жлобско-куркульская. Нет, город на ней был, только населяли его не нынешние жители, которые только вчера со своих хуторов — из СЭЛА в города переместились, а инородцы, остатки которых, кто ещё не успел в Россию, США, Канаду, Израиль или Германию сбежать, новые горожане с их сельской ментальностью, дикими комплексами и суевериями успешно перемалывают. Как, впрочем, и немногочисленную, по-настоящему образованную украинскую интеллигенцию, которую автор ещё застал. Для всего же прочего, понаехавшего в города невесть из каких дыр народа, всё, что они там застали — русский язык, обычаи памятники и названия улиц, площадей и самих этих городов — чужое. Ну, они это чужое напрочь и искореняют. Не их оно, им его не жалко! Так что тут ни памяти о временах Российской империи не уцелеть, ни советским монументам. Гунны и вандалы, захватившие Рим — прямая аналогия.

Ну и третья национальная идея нынешней Украины — жадность, причём немереная, до патологии. Им ведь Крым зачем нужен — вынь, да положь? А просто никак вся та жлобская гопа, хоть хуторская бандеровская, хоть местечковая, типа того же Зеленского, которая с ней на дележе прихваченного и распиленного, до них и не ими созданного, побраталась, не способна смириться с тем, что у них актив увели! На население — хоть Крыма, хоть Донбасса, хоть Киева со Львовом, Одессой и Харьковом, им наплевать. Чего оно хочет, чего не хочет, на каком языке думает, разговаривает и детей учит… Не их это проблема и никто из них даже не понимает, про что это. А вот что Крым — это живые деньги и его можно выгодно загнать тем же американцам, англичанам и туркам под военные базы, они понимают. И про порты на черноморском и азовском побережье тоже понимают. Он же почти 25 лет был их, а сбыть его с рук они не успели. Непорядок!

Про это и вся их «Крымская платформа». Нет у неё никакого другого смысла. Отобрать у сильного соседа, отжавшего ценный актив, этот самый полуостров назад и толкнуть его оптом или в розницу, уж как получится. И вот за это они и впрямь удавятся. Цифры прописью в глазках так и бегают… Что называется — жаба душит. Потому что у кого к территории бывшего СССР отношение, как к общей, ещё недавно, родине — имперская, она же постсоветская ностальгия и всякое такое прочее, а у кого, как к тому вагону яблок из анекдота, которые сколько возможно нужно съесть, но все остальные-то непременно понадкусывать! Тем более, что, повторим, сами про себя они всё знают. Что на самом деле никакие они этой земле не хозяева и не наследники хозяев, а так, быдло хуторское и местечковое. Понабежали из-под своих лавок, позахватывали, до чего руки дотянулись, и ещё хотят. А мы с ними разговоры разговариваем…