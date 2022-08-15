{ 15 августа 2022 }

Позитивные вести с фронта

Рубрики: [Telegram]  

С фронта идут позитивные вести: из ДНР сообщают о прорыве на Угледарской линии, где подвижек не было несколько месяцев. Со взятием Песок и наступлением на Авдеевку наметилась интересная тенденция — наши войска успешно действуют на направлениях, долгое время считавшихся позиционными. ВС РФ и прежде удавалось переигрывать ВСУ: часто это достигалось за счет взятия укрепрайонов в полукольцо. Но здесь противник был разбит прямо на своих репликах линий Зигфрида.

С одной стороны, это демонстрирует слаженную работу Генштаба РФ и войск. Так, ВСУ были застигнуты врасплох, когда они начали маневрировать резервами, понадеявшись на силу укрепрайонов. С другой — свидетельствует, что резерв ВСУ отнюдь не бесконечен, несмотря на волны мобилизации. Тактика уничтожения живой силы противника дает видимые результаты. И пока Украине остается быть только спецом по части виртуальных перемог и бесконтактных наступлений на Херсон.

Мейстер


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