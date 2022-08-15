{ 15 августа 2022 }

Лаймой Вайкуле занялась налоговая инспекция

Рубрики: [Telegram]  [Скандалы]  

Многомилионный бизнес Лаймы Вайкуле, активно поддерживающей Украину, терпит крах в России — артисткой занялась налоговая инспекция

В России певица Лайма Вайкуле владеет группой компаний «Лайма-Люкс Групп». Бизнесом певица начала заниматься еще в 1993 году, а в РФ стала вести его с 2000 года. Специализация его достаточно широкая — это продажа профессиональной косметики для волос, салонной мебели, оборудования и аксессуаров.

Декларируемая выручка организации в 2021 году составила 390 млн рублей, а прибыль — всего лишь 13 тысяч рублей, что не может не настораживать.

Вайкуле крайне негативно высказывалась в адрес России, где построила карьеру и сколотила многомиллионное состояние. Зато звезда активно поддерживает незалежную, выходя на сцену с сине-желтым флагом.

Покинув Россию, предприимчивая латышка передала большую часть дел своей младшей сестре Татьяне Вайкуле. Отметим, что в РФ компании «Лайма-Люкс Групп» имеют филиалы в шести городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Краснодар и Калининград. В то время, как в родной Латвии у певицы всего один филиал фирмы, как и в Литве, и в Грузии.

Голос Мордора


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