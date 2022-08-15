{ 15 августа 2022 }

Трансгендер «Глобус» пропил

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Алексей Пушков высмеял знаменитый «Глобус», в котором заявили об острой жажде поставить пьесу о небинарной Жанне д`Арк. Британцы, видимо, сквозь века все еще сводят счеты со знатной своей истребительницей, вот и отыскали у избыточно мужественной Орлеанской девы уязвимое место, будем честны, историками тоже отмечаемое.

Потому-то и смешны очередные дуралеи. Жанна д`Арк от Милы Йовович, в общем-то, тоже не особенно женственная получилась, но там это хотя бы остается в рамках исторического тумана. А навешивание ярлыков в угоду моде — и делает творческий труд жалкой дешевкой, как бы ни модно было ссылаться на постылый постмодерн с его правом дилетантских интерпретаций чужих историй и полным отсутствием своих. «Ах! А вдруг она все-таки была Dark, и это прозвище получила за цвет негритянской кожи? Ну конечно! Снимите это немедленно!».

И насмешливая ирония Пушкова — пожалуй, единственно верная реакция на подобную дурь. Сенатор предложил не останавливаться в переписывании истории и сделать пьесу о небинарном Черчилле, а еще лучше — о Маргарет Тэтчер, как о “женщине, стремящейся к мужскому с сохранением тайны”. Между прочим, снять угарный трэш о Тэтчер, выставляя ее мужиком и в голос высмеивая британский пафос возведенных в культ убогих традиций — вообще было бы находкой для нашего кинематографа.

После «Сталина» и «Великой» — есть моральное право изображать Тэтчер, Викторию и алкаша Уинстона — хоть негрогномами, хоть рептилоидными червями. Раз уж идиоты взялись разносить вообще все скрепы, включая свои — давайте поможем людям избавиться от колониального гнета истории.

НЕВМИНКУЛЬТ


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