Порадовало видео: американский корреспондент в грузинском детском саду, видимо с изучением английского языка, приставал к малышам с вопросом: “Кто сильнее: Сталин или Спайдермен?” На что маленький мальчик изумлённого спросил (по-английски): “Кто такой Спайдермен?!” Занавес. Аплодисменты. И это притом, что автор ни разу сталинистом или верным ленинцем не является. Но идиотские попытки впарить всему свету в качестве носителей светлого прогрессивного демократического начала собственные киношные и комиксные придумки, включая идиотских персонажей из «вселенной Марвел», его раздражают до крайности. Так что пускай лучше наши дети персонажей и героев истории собственной страны знают и их приставучим журналюгам называют.

Тут, конечно, у читателей может возникнуть крутой заворот мозгов и непонимание, чего это автор несёт. Как можно положительно отмечать тот факт, что Сталин многого стоил, хотя и был тиран и деспот (американцы его любят к Гитлеру приравнивать, а отечественные либералы, повторяя западную пропаганду, вообще утверждают, что он был самым жутким правителем в истории, демонстрируя, что они-то сами точно полные идиоты, сертифицированные и со знаком качества), а к Человеку-пауку, Халку, Аквамену, Бэтмену, Супермену, Капитану Америка, Женщине-кошке, Железному патриоту (!) и прочей толпе чисто американских мышцастых дебилов с суперспособностями — символам Свободного Мира, относиться без придыхания?!

Любят и западники, и наши клоуны, которые их копируют, эти штампы. Но автора в его симпатиях к современному американскому кино хватило на Черепашек-ниндзя и их учителя, крысу Сплинтера. И то на старую версию начала 90-х годов — новые, «перезапущенные» его дико раздражают. Разница между ними и исходниками такая же, как между Мартином Лютером Кингом и Бараком Хусейном Обамой. То, да сильно не то. Что до НАШИХ исторических персонажей, давно ставших героями анекдотов и фольклорных историй, от Ленина до Брежнева и от Чапаева с Анкой и Петькой до Штирлица с Мюллером, они именно наши. Над ними можно посмеиваться, их можно слепо боготворить или даже ненавидеть, но это НАША история и её герои. Так что прав грузинский мальчик. Браво ему!