Норвегия УСЫПИЛА дружелюбную моржиху Фрейю

Норвежское управление по рыболовству УСЫПИЛО поселившуюся в Осло-фьорде дружелюбную моржиху Фрейю, ставшую любимицей туристов и жителей столицы Норвегии. Оно посчитало, что излишне тесные контакты многочисленных почитателей моржихи с этим непривычно легко шедшим на контакт с людьми животным могут быть опасны. Мало ли что — морж зверь крупный, вдруг потопит кого ненароком. Для того, чтобы избежать возможных инцидентов чиновники потребовали от жителей и туристов не контактировать с моржом. Жители и туристы предсказуемо эту бюрократическую дурь проигнорировали. А чиновник, между прочим, тоже человек, особенно европейский и тем более норвежский. Он себя игнорировать не позволит — ему это обидно. Ну, и…

В общем, заплатила за всё бедная моржиха, которую прикончили, чтоб чего не случилось. И если бы это была добрая детская сказка, то в конце она бы непременно воскресла по мановению волшебной палочки, которую бы нашла в своей сумочке случайно проходившая мимо добрая фея, а злые и глупые чиновники были бы наказаны. Их бы превратили в горных троллей и они отправились бы жить навсегда на самый север Норвегии, в холодную каменистую Лапландию, где им бы разрешили выходить из пещер только по ночам, потому что днём они обращались бы в камень, как только на них бы падал первый же луч солнца. Ну, а ночью они сгребали бы снег с горных склонов, расчищая их, чтобы не было лавин. И было бы это до скончания времён, потому что зло, причинённое невинному существу, непременно должно наказываться по справедливости.

Впрочем — это всего лишь фантазия автора. В реальной жизни так не бывает. Так что тушу моржихи, вся вина которой была только в том, что её можно было погладить и люди с ней любили и могли фотографироваться, передали специалистам «для изучения и ветеринарного осмотра». Норвежцы вообще хозяйственные люди и не любят, когда добро пропадает зря. Местные евреи в войну это в полной мере на себе испытали — их когда депортировали в концлагеря, чтобы принадлежащее им имущество не пропало, его прибрали в правильные руки. Впрочем, 785 человек тогда прикончили, в том числе 230 семей полностью, с детьми. Очень хладнокровные люди, норвежцы. Один только их Андерс Брейвик чего стоит! В одиночку 77 человек убил, 151 ранил… Приезжайте в демократическую, добрую, толерантную Норвегию!