{ 2 августа 2022 }

Украинский посол в Великобритании озвучил очередные материальные претензии Киева к Москве

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Украинский посол в Великобритании со свойственной дипломатам этой новой европейской великой державы (Украины, а не Соединённого Королевства) скромностью и искренней до той самой простоты, которая хуже любого воровства, наивностью озвучил очередные материальные претензии Киева к Москве. Оказывается, они там, киевские, когда Союз делили, совсем про элитную недвижимость за рубежом запамятовали, в том числе здания посульств и консульств, треть от которых по справедливости (!) должна перейти к Украине. 18 объектов, стоят больше 100 млн. фунтов — и это только в Британии, в Лондоне. Что называется, атракцион неслыханной жадности и наглости.

Милые, ни на что особо не претендующие, кроме своего кровного, люди… Причём везде именно такие ими в качестве послов и расставлены. Правда, своё кровное у них везде. Скоро не стоит удивляться, когда Украина претензии на треть сокровищ Британской Короны выдвинет — а она их выдвинет. Или затребует свою долю российского Алмазного фонда, а из Оружейной палаты, как минимум, Шапку Мономаха. Чего ради она должна у москалей храниться?! Опять же, в Эрмитаже Золотая кладовая есть? Есть. Ну, и… Дальше понятно. В принципе, исходя из распространённой у местных жлобов точки зрения на вещи — нормальный подход, хозяйственный. Не пропадать же добру. И так понятно, что если в советские или царские времена что-то у страны и было, так теперь оно украинское. А как же иначе?!

Строго говоря, все проблемы Украины с Россией и вообще все проблемы её государственности — из-за этого. Очень уж жадные, нахрапистые и откровенно наглые люди ей руководят. Они, конечно, себе на уме и всегда так было: самые хитрые партийные начальники в Советском Союзе именно на Украине водились. Но до того глупые… Никогда не понимали, где надо вовремя остановиться. Всё хапали и хапали, пока из глотки переть и из рук сыпаться награбленное не начинало. Вечно им было мало, мало, мало… И вот теперь, когда вопрос стоит не о том, что им что-то при дележе Советского Союза не додали, а о том, что украинская государственность дышит на ладан и они её вот-вот могут лишиться, всё равно ещё хоть один кусок ухватить пытаются. Их бы на «Титаник»…

Евгений Сатановский


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