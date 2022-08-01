Лето. Освобождение Украины

Лето. Последний день июля — день рождения Якубовича, между прочим. При этом, если уж говорить о телевизионных ведущих, то Урганта с Галкиным на Первом канале до сих пор нет и сказать, чтобы из-за этого народ выходил на демонстрации и требовал вернуть в эфир привычные передачи, нельзя — от них скорее отдыхаешь. Впрочем, телевизор хоть вообще не смотри — спокойней спать будешь, и, к слову, именно так многие и делают, ограничиваясь интернетом. При этом нельзя сказать, чтобы от него было меньше вреда, особенно для здоровья маленьких детей и подростков, так что тем приходится вводить ограничения по времени работы гаджета и разрешённым к просмотру каналам. Причём особенно строги в этих ограничениях компьютерщики, которые не понаслышке знают о том, как долгое сидение перед экраном влияет на зрение и психику.

Лето. Завтра начнётся август. Днём пока жарко, но по вечерам уже подкрадывается осенняя прохлада — сидя на открытой веранде или в беседке у пруда надо одевать ветровки или кутаться в пледы. Солнечная погода сменяется дождями — то лёгкими, грибными, то грозами с проливными, словно тропические, ливнями. И, кстати о грибах, они пошли вовсю. Хорошее сочетание тепла и влаги. Да и всё остальное прёт, как на дрожжах. И это касается не только фруктов, ягод и овощей. Огурцов столько, что их уже и на салаты пускаешь (самый простой: ошкурить, подсолить и добавить сметаны — лучше всех), и засаливаешь, и раздариваешь гостям, и внуки ими вовсю хрустят, а они всё не кончаются, так что жена с невесткой начали рецепты огуречным масок разыскивать, то ли из косметических соображений, то ли просто замаявшись бороться с урожаем. И это ещё яблоки не пошли, да и с малиной, смородиной и крыжовником в основном расправляются внуки!

Лето. Военное лето, тревожное. Но не такое, как весна, когда непонятно было, чего от начальства ждать, особенно когда Мединский в Стамбуле произнёс свою знаменитую переговорную речь, поставив полстраны на уши. Сейчас, по крайней мере, есть надежда на то, что протолкнуть очередной Хасавюрт «партии мира» не удастся: взбунтуется народ от такого бл-дства, да и наверху дураков нет. Были, конечно, да постепенно все вышли — по крайней мере те, что банковали в 90-е. Опыт! Так что есть шанс на то, что перемолов донбасскую группировку ВСУ, наши займутся Причерноморьем и Левобережьем. До того охота вернуться в места, памятные с детства и посидеть под старыми платанами на одесском Приморском бульваре… Чтобы заработал давно закрытый ресторан в гостинице Лондонская и там опять появились знаменитые котлеты по-киевски и кофе-гляссе. Чтобы разминировали порт и пляжи. Да, что говорить…

Очень хочется, чтобы на одесский железнодорожный вокзал (и все остальные вокзалы Украины) снова начали приходить поезда из Москвы, а от Морского вокзала отваливали круизные корабли, идущие до Сочи, с заходом в Ялту и Новороссийск. Чтобы в Оперном театре, одном из самых красивых в мире, снова шли спектакли, а не маялась дурью тероборона. Чтобы можно было пройтись по Дерибасовской, как по ней и положено гулять, постепенно, зайдя выпить пива в «Гамбринусе» и имея возможность посетить старый, маленький, ещё дореволюционный кинотеатр. Хочется посидеть в кафе, съесть мороженого напротив Потёмкинской лестницы и поглядеть на Дюка с люка (одесситы поймут, а остальным оно и неважно), спуститься к Морвокзалу на фуникулёре и постоять в Воронцовской беседке, проверить, как там себя чувствует знаменитый угол Дерибасовской и Ришельевской и замощена ли ещё булыжником Греческая площадь…

Мимо Филармонии хочется пройтись с её узорчатыми изразцами на фасаде, которая бывшая биржа, и гостиницы «Красная» с поддерживающими балконы на фасаде белоснежными атлантами. По Тираспольской, которую с детства помнишь как улицу 1905 года и по Льва Толстого. Интересно, троллейбусы по ней ещё ходят? А трамваи к пляжам? И по-прежнему ли над узкими проулками старого центра летом тянутся толстенные виноградные лозы, от одной ракушечной стены до другой, с тяжёлыми гроздьями и пышной узорчатой листвой, дающей тень и прохладу? И, кстати, там по-прежнему очень толстые дамы (гроссе тухес эйзе нахес) выгуливают очень маленьких собачек, или эта мода осталась в прошлом? И это только Одесса! А есть ещё Харьков и Киев, Белая Церковь и Винница, Запорожье и Днепропетровск, Николаев и Сумы, Кривой Рог и Львов, Трускавец и Ужгород, Котовск и Ивано-Франковск… Города детства и молодости. Их ещё освобождать и освобождать, до самого Чопа.