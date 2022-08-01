Шаги. Коты. Собаки

Врачи велели ходить. Сердце на удивление здоровое (хейтеров это расстроит, но не для них живёшь на белом свете), вены с артериями тоже, а вот с лимфатической системой плохо. Надо худеть, снимать отёки ног и, стало быть, ходить, ходить и ходить. Ну, им виднее — на то они и врачи. Передвигаешься по посёлку кругами, стараясь делать это не в самую жару. Круг — 850 шагов. С заходом к детской площадке — тысяча двести. С подходом к воротам, где мусорные контейнеры и гостевая автостоянка — полторы. Причём ходишь не один: постоянно пара соседей бодро мимо проскакивает (норма у каждого — десять кругов, в ушах наушники, чтобы не так скучно было, плеер то ли играет что-то музыкальное, то ли занимательные байки травит), и, естественно, поселковые собаки и коты на каждый твой проход мимо домов, где они живут, реагируют. Заодно таким образом и здороваются…

Ну, как реагируют? Коты сдержанно, с достоинством. В лучшем случае поднимут или повернут голову, а если совсем уж врасплох застал — повернутся всем корпусом, вытаращив круглые, как у сов глаза. И только редко-редко кто-нибудь из них подойдёт поближе, двигаясь при этом, как всем понятно, исключительно по своим собственным, кошачьим делам. Разве что, живущий уже десяток лет на участке Мурчик соблаговолит, громко мяукая, направить свои стопы именно к тебе, чтобы поздороваться. Людей он любит и без их общества ему скучно. Так что в промежутке между охотой на полёвок и кротов, обходом участка, наблюдением за птицами, визитами к живущим по-соседству котам, с которыми он дружит и разборками с котами-пришельцами из соседнего посёлка, деревни Леоново или с расположенных неподалёку дач, выходит на дорогу, шлёпается там пузом кверху и ждёт, когда проходящие мимо соседи погладят и скажут пару добрых слов.

Разные коты в посёлке и его окрестностях живут. Породистых мало, но все как один хороши. Пушистые и гладкошёрстные, чёрные с белой грудкой и такими же лапками или полосатые, разных оттенков, пятнистые и серо-песочного цвета, с коричневыми подпалинами… Даже пара трёхцветных есть, в том числе небольшая кошечка из соседнего дома, на редкость ласковая и с мягкой, как бархат шкуркой, которая освоила домик охраны и предпочитает проводить время там, периодически выходя на патрулирование ворот и шлагбаума. У коней масти известны — целый перечень существует. Интересно, есть ли такой же у кошек? При этом в их сообществе своя жизнь — кто-то между собой дружит и общается, кто-то периодически устраивает скандалы и разборки, а кто-то в большом авторитете и его боятся трогать, как того же Мурчика, помня, что может сильно вломить. И хотя его давно кастрировали, обидеть непрошенного пришельца-забияку он всегда готов.

Сделать это пришлось по медицинским соображениям, чтобы перестал пропадать невесть где целыми днями, проводя всё своё время в битвах за кошек, после чего его приходилось отвозить к врачам и залечивать прокушенные лапы, порваные уши и раны на всех прочих частях тела. Причём некоторые из особенно выдающихся, оставшихся в итоге этих баталий шрамов, выглядели так, будто соперниками кота была пума средних размеров или хотя бы таёжная рысь. Впрочем, мало ли кого может встретить кот, когда уходит из дому на два-три дня в поисках приключений? В лесу и лис полно, и барсуки живут, и куницы с ласками, да и одичавшие собаки, бывает, гоняются за зайцами, а они хуже любых волков… Вот после того, как поймал Мурчик невесть в какой драке кошачий иммунодефицит (такой, оказывается, тоже есть!) и провалялся пару недель с высокой температурой под капельницей, врачи и предупредили, что с этим надо что-то делать, иначе в следующий раз может просто не выжить…

Впрочем, с котами всё проще. Своего погладил, чужим сказал, проходя мимо, ласковое слово, а особенно выдающимся экземплярам классическое «кис-кис-кис», и дальше неторопливо пошёл, круги накручивать. А вот с собаками такое не проскочит. Они по долгу службы обязаны прохожего облаять — за редкими исключениями особо дружелюбных или флегматичных экземпляров, вроде добрейшей души старенького йоркширика Франи и её подружки, пушистого толстенького померанского шпица Робин. Все остальные, живущие в посёлке постоянно или заезжающие на выходные пёсели и псицы, передают тебя друг другу, голося вовсю на разные лады. НЕ делают этого собаки разве только если спят, либо заняты в глубине дома какими-то чрезвычайно важными делами. Например, шкодят, перекусывают или играют с хозяевами…

Соответственно, в ходе прогулки в воскресенье днём был последовательно облаян целой командой бдительных сторожей, хотя на месте присутствовали не все. Скажем, не было дома команды из трёх рыжих лохматых юрких кроличьих такс, которых обожает дразнить, сидя на откатных воротах, где те его не могут достать, Мурчик. И отсутствовала крошечная кудрявая пуделиха из дома у поселковых ворот. Так что первым из отреагировавших на автора стражей Берендеевки был маленький ризеншауцер Чейз, который НЕ лает только когда мимо него проходишь, выгуливая дочкиного шпица Джерри-Ли (папу её вообще звали Роял-Презент, так что заводчики на собаках явно отрываются с именами по-полной), в которую Чейз платонически влюблён. Впрочем, не он один: в её «френд-клубе» числятся многие, включая забегающего из соседнего посёлка лопоухого коротколапика Михалыча, живущего у тамошних строителей.

Затем слева из окна второго этажа громогласно выступил молодой тёмно-коричневый лабрадор, а справа к забору подлетел с заполошным лаем симпатичный двухлетний французский бульдог с коричневой маской на мордочке, редкостной, «в яблоках» масти. Точнее, белой с серо-голубыми точками (маленький внук хозяев утверждает, что это благородная плесень, как на голубом сыре!). Бульдожек конвоировал до конца забора, изображая исключительную свирепость, хотя ему, при таких уморительных ушах, делать это было нелегко. Впрочем, до него в этом доме жили один за другим два мощных складчатых, словно плюшевых, молчаливых, но явно суровых шарпея и изрядных размеров риджбек, который при желании мог легко перемахнуть забор. Пассажиры были ещё те, помянутая Джерри-Ли их очень боялась и правильно делала. Для них она была на один укус.

Эстафету у бульдога перехватила лобастенькая курносая и лупоглазая чихуа-хуа, Бьюти, гордо гулявшая на поводке с хозяином, напружинив поднятый к небу хвост. Её хозяин не зря называл микро-овчаркой, так что до тявканья она не унизилась, но слегка порычала, сдержанно обозначив зубки.

Парочка особо агрессивных подружек из дома у поворота — небольшая чёрная пинчерка и нервная серо-жемчужная китайскай хохлатая (взятая хозяевами из приюта — есть же люди, у которых совершенно нет совести, бросать на произвол судьбы невесть зачем заведенных питомцев!), отсутствовали, что обеспечило тишину на этом отрезке дороги. Как, впрочем, не было и огромного чёрного кане-корсо с налитыми кровью глазами (порода такая, пёс не виноват, что так выглядит) в доме напротив, периодически лежащего на тамошней лужайке, словно мраморный памятник самому себе.

Зато в деревянном доме за поворотом завёлся новый жилец: игривый, с басистым голосом годовалый кардиган Марс, редкой мраморной масти, с разноцветными каре-голубыми глазами. Очень игривый, пока не очень воспитанный и любящий играть с маленькими детьми в догонялки, что маленькую дочку его собственной хозяйки приводило в восторг, но внучку автора, за которой эта, хоть и небольшая, но самая, что ни на есть всамделишняя, овчарка помчалась, пытаясь вовлечь в игру, всерьёз напугало. Ну, тут понять можно… А вот дальше по кругу — одни коты. Франческа, пожилой чёрный терьер, которого в детстве страшно боялся внук, по возрасту покинула этот мир — «ушла на радугу», как и бестолковый небольшой светлый дворняжистый пинчерок Мартин, вечно шлявшийся по всему посёлку сам по себе, и его, такой же по бродяжьему характеру, только чёрной масти, сосед.

Впрочем, тут ничего не поделаешь — собаки и коты так же не вечны, как и их хозяева. У автора его первая собака, ненецкий оленегонный шпиц Дик, редкостного ума и красоты чёрно-белый пёсик, прожил до 17 лет. А пушистый как палевое облачко маленький пекинес жены, Гакусей Зянь-Вэй, она же Зуля, до 13 лет и, как её ни лечили, дальше сердечко не выдержало — хотя в Берендеевке пожить она успела и дружила там и с абрикосового цвета пожилым пуделем соседей Греем, и с добрейшего нрава и ангельского вида кудрявой бело-коричневой кавалер-кинг-чарльз спаниэлькой Тарти, которая периодически заходит в гости на участок, ставя в ступор Мурчика, которому категорически заказано её обижать. Последняя, как её зовут по-домашнему, «Тарталетка», жива и здорова, но явно сидела, несмотря на жару, в Москве, иначе к автору бы непременно подошла, как делает всегда.

Впрочем, нехватку лая, помахивания хвостами и подпихивания мокрыми носами под руку, на этом участке пути с лихвой возместила парочка громогласных весёлых ризеншнауцеров, обитающих в доме перед микро-пуделихой. Два звонкоголосых сторожа лучше, чем один, да и им вместе веселее. Правда младшего, Жорика, который совсем уж решил поизображать из себя собаку Баскервилей, хозяин поймал, прижал к себе, пузом к верху, для чего перевернул вверх тормашками, не обращая внимания на яростные протесты пёсика, которые быстро заглушил, зажав ему мордочку так, что из глотки ничего, кроме совершенно нестрашного и даже смешного визга не доносилось. Ну, маленькую собаку унизить может каждый… Был бы он тибетским мастифом или питбультерьером, переворачивали бы его лапами кверху! Как же! В общем, прогулка удалась — норма по шагам была выполнена. Спасибо котам и собакам!