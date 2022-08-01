Нужно ли слушать Америку

Интересно, почему весь мир должен следовать примеру Соединённых Штатов, копировать Соединённые Штаты и терпеть вечную критику со стороны их руководства — не самого умного, не самого порядочного и не самого образованного, хотя безусловно самого самоуверенного, наглого и агрессивного на Земле? Для того, чтобы осознать, что собой представляет Америка, достаточно пересмотреть разок американские фильмы. Понятно, не их сказки про героев комиксов, типа Женщину-Кошку, Бэтмена, Супермена, Халка или Капитана Америку, а пару-тройку честных, типа «Банд Нью-Йорка» или «Однажды в Америке». Там всё сказано и всё показано — только мозгами чуть-чуть пошевели. Но ведь Америку терпят, слушают и к ней подстраиваются! Вплоть до обнищания и угрозы развала собственных стран, как сейчас происходит с Европой, присоединившейся к США в их крестовом походе против России и готовой сделать то же самое в отношении Китая…

Нет, ну понятно, что кого-то можно купить, кого-то запугать, на кого-то надавить, а кто-то, типа англичан или поляков, идиоты искренние, просто исторически. Есть, всё-таки такая штука, как национальный характер и если на роду написано натыкаться раз за разом на одни и те же грабли, так и отчего же этого не делать? Традиции — великая вещь! Но тут скорее действует стадный инстинкт. Как у антилоп гну на «Великом треке» или у лемммингов в тундре. Все побежали, значит нужно бежать. Куда, от кого — неважно. Те тоже топятся, давят и душат друг друга, попадают в челюсти к хищникам, но ведь бегут! Причём нынешняя стадо, стая, косяк или как ещё можно назвать группу стран-суицидников, которых американцы против нас выпасают, далеко не столь велика. Бывало и больше… То ли гипноз проходит, то ли Америка уже не та — влияние и авторитет уменьшается прямо пропорционально возможностям, то ли риск больно уж велик.

Одно дело следовать за заводилой, атаманом и плохим парнем в набеге на соседский сад или идти большой кампанией за девочками подсматривать, другое — на реальную драку, где огрести можно, и уж совсем третье собраться грабить банк или вписаться в перестрелку с бандой, про которую заранее известно, что она не слабее вашей, а может и сильнее. Особенно если репутация у лидера начала хромать: только что его изрядно в соседнем дворе отмутузили, да и выглядит он не так как, лидеру положено — полным сил и энергии, а… Как там Байден выглядит? Самое точное определение — краше в гроб кладут. И тут заклинания, насчёт демократии читай, не читай, зомбируй аудиторию, не зомбируй… Та её часть, которая на самоподзаводе, как помянутые англичане с поляками, чехами и теми же украинцами, для которых американские мантры внове и на них они пока действуют, рисковать готовы и на приключения напрашиваются. А вот венгры с турками — нет.

В общем, наше дело было сказать, что король голый, ну, Путин это и сказал. И ведь не очень-то и хотел говорить, долго уговаривал и пытался усовестить, но когда получил по этой части полнейший облом, пожав плечами констатировал факты, данные ему в ощущениях — и кто теперь виноват, что Его Величество и впрямь дезабелье? Причём в куда большей степени, чем на это можно было рассчитывать. Жалко, конечно, терять иллюзии насчёт того, что хотя бы в Америке с её демократией начальство знает, как надо жить и если идти за ней, преданно дыша в затылок, то всё будет хорошо. Оказывается, не будет. Придётся самим выгребать, тем более, что голый король всё равно остаётся королём и проблем с ним будет более, чем достаточно. Что называется, хорошо никому не сделает — этого от него ждать бесполезно, но нагадить может с три короба. И тут его можно только перетерпеть. Не вечен…