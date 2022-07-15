Байден и Саудовская Аравия

Продолжим о Байдене и его турне по Ближнему Востоку. 15-16 июля саммит ССАГПЗ в саудовской Джидде, куда он отправляется напрямую из Израиля, благо трамповские «Соглашения Авраама» предоставили ему такую возможность (о чём никто в действующей американской администрации не упоминает). Правда, он ещё в качестве ритуала, ставшего для американских демократов обязательным со времён Клинтона, на палестинские территории заскочит, но особо говорить ему с Абу Мазеном не о чем: никакого государства палестинцы не строят и не построят, насчёт «палестинского единства» всё тоже более чем кисло, так что единственный шанс на государственность, который у них ещё есть, — скопировать прецедент Пуэрто-Рико и объявить о создании государства, свободно ассоциированного с Израилем (одно место в Кнессете, валюта — шекель, армия израильская, полиция своя), они использовать не могут и не смогут. Собственная улица, а также внешние спонсоры и патроны (Катар, Турция и Иран в первую очередь) не дадут. Ну, правильно про них в Израиле говорили и говорят: палестинцы никогда не упускали шанс упустить шанс.

В Саудовской Аравии Байдена несомненно встретят тепло. Как-никак, президент США. 80 лет военно-политического союза… Правда, поможет это ему, как мёртвому припарки. Отношения с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом у него отсутствуют в принципе: Байден, на контрасте с Трампом, когда вступал в должность президента США, обещал, что не допустит его прихода на трон, сделает Саудовскую Аравию государством-изгоем и ввёл санкции против нескольких десятков высокопоставленных саудовцев из окружения МБС, обвинив их в причастности к убийству в Турции журналиста Джамаля Хашшоги, личного врага наследного принца. Сейчас, правда, тема нарушения саудовцами прав человека в американской внешнеполитической повестке приглушена, не до этих самых прав — очень нефти саудовской на мировых рынках хочется, чтобы Россию оттуда попытаться вытеснить, но осадок у саудовцев остался. Опять же, с израильтянами от лица королевства работает, в том числе по военныым поставкам, именно МБС, а визави Байдена не он, а король Сальман, который, пока жив, согласия на установление дипломатических отношений с Израилем по примеру Эмиратов, Бахрейна, Марокко и Судана не даст. И это тоже американская проблема.

Байдену без этого никакого «ближневосточного НАТО» и «ближневосточного Общего рынка» против Ирана не сколотить. При этом его главная текущая задача состоит именно в этом, поскольку Америке, особенно после провала в Афганистане, не до Ближнего Востока: она Европу в результате своей кампании против России может потерять, да и на Дальнем Востоке в надвигающемся противостоянии с Китаем у неё всё не слишком гладко. Не до арабов. Полностью, конечно, американцы из региона не уйдут, но собственные войска им явно нужнее в других местах. При этом у саудовцев и с Россией, и с Китаем отношения куда как хороши. В случае России фактор Путина, тепло и часто общающегося с МБС, никого в мире не напрягающего ни на тему назидательных лекций о демократии и правах человека, ни требованиями дружить или не дружить с той или иной страной, а также результативность соглашения «ОПЕК +» для поддержания на плаву доходов саудовского бюджета, этому сильно способствуют. Что до Китая — он закупает четверть саудовской нефти, втрое больше, чем США, и, как новая, быстро растущая и укрепляюшаяся сверхдержава, занимает на Ближнем Востоке всё более серьёзное место.

Опять же, саудовцы, до крайности разочарованные тем, что американские системы ПВО не смогли прикрыть королевство даже от атак ракет и беспилотников проиранских йеменских хоуситов, а американские военные эти атаки на КСА (и ОАЭ) проигнорировали, пытаются, вслед за Эмиратами, втихую наладить контакты и нормализовать отношения с Ираном напрямую. Китай и Россия, у которых с Тегераном (как и с Иерусалимом) свои прочные и вполне конструктивные отношения, им в этом могут быть полезны, а от США здесь толку ноль: переговоры по «ядерной сделке» явно близки к провалу. Соответственно, в новой конфигурации мироустройства, которая складывается на наших глазах, арабские монархии, предпочитающие, как и всякие кланово-племенные феодально-торговые политические объединения, баланс интересов лобовой конфронтации во имя непонятно чьих раскладов, где их собственные интересы не учитываются и должным образом не защищаются, хотят иметь своё почётное место. Путин и Си им его предоставляют. Байден требует всё больших поставок нефти ради снижения её цены на мировых рынках. И зачем им такое счастье? Да и нет у них лишней нефти, и взять её неоткуда. Не может КСА её добыть в нужных американцам объёмах, тем более быстро. Так что забавный выходит с нынешним байденовским визитом расклад…