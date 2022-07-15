Ядерная сделка

Президент Соединённых Штатов (кто не в курсе, на текущий исторический момент — Джозеф Байден) в ходе визита на Ближний Восток, находясь в Израиле, сообщил, что если Иран не удастся «вернуть в ядерную сделку», то он лично не исключает силового сценария развития событий вокруг этой страны. Ну и, разумеется, что нельзя ослаблять присутствия Америки на Ближнем Востоке. Что слабо коррелирует с тем, что она из региона уходит и это более чем заметно любому, кто воспринимает мир таким, как он есть на самом деле, а не таким, как это ему хочется. Впрочем, что ещё должен был американский президент говорить в еврейском государстве перед тем, как оставить его один на один с его наиболее опасным противником — Ираном? «Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман», — мог бы сказать по этому поводу вслед за Пушкиным ставший волею судеб к моменту визита Байдена на несколько предвыборных месяцев израильским премьером Лапид, да вряд ли он знаком с русской литературой. У него и школьного аттестата-то нет.

Впрочем, зачем школьный аттестат и, тем более, университетский диплом, израильскому журналисту, ставшему политиком и выбившемуся в премьер-министры? Давно закончилась эпоха, когда образование давало человеку какие-то преимущества и помогало ему в жизни. XXI век на дворе. Главное — наглость, нахрапистость, везение и удача. Принципиальная и последовательная беспринципность в большой цене. Можно стать миллиардером, можно министром, можно премьер-министром — в том числе в Израиле. Хуцпа — великое дело… Что до визита Байдена и его воинственных и успокаивающих обещаний, должен же он был хоть что-то позитивное евреям сказать! А то на фоне воспоминаний о Трампе, который на самом деле к Израилю относился хорошо и сделал для него немало, не говоря уже об Обаме, прямым наследником которого Байден, как его вице-президент, является, больше которого еврейскому государству мало кто в американской истории нагадил…

Соответственно, Байден слова сказал, израильские и американские СМИ их растиражировали — можно считать, что визит не прошёл зря. А что они должны были описывать? Как охранник американского президента подрался (!) у тель-авивского бара с местной жительницей (в полицию его, правда, забрали, но выпустили из страны по-быстрому, без предъявления обвинений)? Как Байден, в очередной раз «в грязь лицом не промахнулся», выступая, когда, всё на свете перепутав, ляпнул, говоря о трагедии Холокоста про его «честь»? Ну — это же Байден! С головой у него так же плохо, как с языком, мысли путаются, на ногах стоит нетвёрдо, здоровается с пустотой… Что до Ирана, то, что ни в какую «ядерную сделку», из которой Америку вывел Трамп, он не вернётся, ясно всем, кроме Лапида и Байдена. И что режим ядерного нераспространения не просто дышит на ладан, а находится при последнем издыхании — тоже. Так что громкие заявления о том, что Израиль и Америка не допустят появления у Ирана ядерной бомбы — гроша ломаного не стоят.

Сегодня речь может идти не о том, появится у Ирана ядерное оружие или нет, а о том, когда именно оно у него появится и о том, удастся ли вывести отношения Иерусалима и Тегерана в режим взаимного ядерного сдерживания, наподобие того, что существует между Индией и Пакистаном. То есть о НЕПРИМЕНЕНИИ Ираном и Израилем друг против друга ядерного оружия после того, как иранская А-бомба станет реальностью (и на планете начнётся новая гонка ядерных вооружений, в результате которой небольшими ядерными арсеналами обзаведутся пара десятков стран, включая все ключевые военные региональные державы Ближнего Востока). Но тут единственный возможный посредник — это Россия, по крайней мере, пока во главе страны стоит Путин, у которого одинаково ровные отношения и с Ираном, и с Израилем. А это последняя тема, которую имеет смысл затрагивать в ходе визита в еврейское государство того самого американского президента, который поставил отношения США и России на грань прямого военного столкновения…