Закрытие партии «Яблоко»

В СМИ настойчиво ширятся слухи о возможном закрытии партии «Яблоко». При этом телеграмм-каналы пишут, что экс-глава ФАС, а ныне помощник премьер-министра РФ Игорь Артемьев, кулуарно выступает за сохранение партии, видя у нее будущее в системном политическом поле. Для этого, как сообщается, надо лишь отказаться от резко критики власти по «украинскому вопросу».

Насколько все это реально? Начнем с того, что «Яблоко» закрываться пока не планирует — в свежем интервью Daily Storm топы партии Рыбаков и Митрохин заявили, что это возможно лишь в случае возникновения угрозы жизням и свободе «яблочников». Ничего подобного, как мы видим, не наблюдается, поэтому «Яблоко» активно готовится к выборам, работая над возвращением в лоно партии ушедших за Кацем сторонников.

Кроме того, вызывают сомнения слухи будто власти заинтересованы в том, чтобы как-то переформатировать и поддерживать на плаву партию. «Яблоко» это, конечно, старый политический бренд, но электорат у него небольшой (1,3% на прошедших выборах) и очень уж «ядерный»: мы помним, что год назад для перерегистрации в партии нужно было отвечать «чей Крым?». И правильный ответ был непатриотичен. С количеством партий в парламенте проблем нет, да и обновление политического ландшафта — это процесс естесственный. Поэтому пытаться добела отмыть несистемного кобеля кажется задачей не только тяжелой, но и не слишком актуальной.