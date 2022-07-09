Мне было лет четырнадцать, когда я впервые увидел фильм-катастрофу. Помню даже как назывался — «Гибель Японии». По сюжету учёные обнаружили на дне Тихого океана некие тектонические процессы, грозящие островному государству потоплением. К учёным, как и полагается в мире потребления и чистогана, не прислушались, а процессы между тем шли. Когда же сделалось очевидным, что Японии кирдык, встал вопрос — что делать с населением. Американцы и Советы прислали корабли и авиацию, начали вывозить. Русские к себе, американцы в Австралию. На фоне всего ужаса вулканических извержений и цунами разворачивалась личная драма японского юноши и японской же девушки. Ну, как в нашей песне — дан приказ ему на Запад, ей в другую сторону. Паренёк оказался в Сибири, а девушка в жаркой Австралии, или наоборот, сейчас не помню.

Прошли годы, без малого полвека, довелось насмотреться катастроф и в фильмах и в жизни. То, что происходит в мире сейчас чем-то напоминает тот старый японский фильм.

А тут в сети обнаружилось видео, где человек, нашего, патриотического хода, приводит некое высказывание Хилари Клинтон, о том, что американцы де, оценив перспективы тектонических процессов супервулкана Йеллоустоуна, которому уже пора извергаться, засобирались на выход со своего континента. И со слов этого человека и госпожи Клинтон, собрались американцы переселяться на Украину.

Скорее всего это видео ни что иное, как конспирологический фейк. Но ведь Йеллоустоун же не фейк, а самый большой в мире вулкан с кальдерой в несколько сот квадратных километров. При этом даже не спящий, а дремлющий.

С некой периодичностью вулкан этот извергается и стирает жизнь на американском континенте и перелопачивает биоценоз по всей планете. Учёные вычислили, что самое сильное произошло 2 миллиона лет назад, а последнее порядка двухсот тысяч. Есть мнение, что может грянуть вот-вот.

Не учитывать такого развития событий власть предержащие в Америке не могут. Не исключено, что фильм «Гибель Японии» тоже смотрели.

В этом контексте можно конечно считать попавшееся в сети видео конспирологическим фейком, но ведь можно и не считать. И если отнестись в теме повнимательнее, через призму гео-тектонической активности планеты, то все эти американские заходы на Украину выглядят уже в несколько ином свете, нежели просто передел мира на разные валютные зоны. Речь может идти о сохранении американской цивилизации и тогда все вопросы гуманизма становятся совсем уж риторическими.

Впрочем, и даже валютный передел мира, как выяснилось, вполне достаточен для озверения элит в некоторых странах.

Не нагнетаю, просто будет нелишним понимать, что грядущие трудности могут оказаться не просто печальными, а чудовищными. Понимать и стараться относиться к грядущему по-философски. И уж что совершенно определённо — нашим людям в Америке не задерживаться.