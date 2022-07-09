Шпицбергенский демарш 2

400 миллионов лет назад Скандинавия была соединена с Гренландией, но время шло и материковые плиты тектонически двигались по своим делам и о былом единстве сегодня напоминает лишь архипелаг Шпицберген. Обширный такой полярный архипелаг, арктический, на полпути от Скандинавии до Гренландии.

Назван так голландским мореплавателем Баренцом, в честь которого тоже много чего назвали. У русских поморов было своё поименование — Грумант, производное от Гренландия, в средние века думали, что Шпицберген на своём севере с ней соединён. Не исключено, что поморы и о движении плит знали, но помалкивали.

Климат на архипелаге субарктический, но западные части милостиво отапливаются ответвлением Гольфстрима. Температура там +4…+6 в июле и -10…— 14 в январе. Всё равно холодно.

Правовой статус Шпицбергена непрост. В рамках мирной Парижской конференции в 1920 году ранее свободная территория архипелага обрела суверенитет Норвегии, но с правом СССР вести хозяйственную деятельность на островах. В 1920, Карл, у нас ещё Гражданская громыхала!

Понятно, что подними мы вопрос о суверенитете в 45-м, было бы с ним всё по другому, но мы в 45-м только войска свои вывели с севера Норвегии, предварительно освободив его от гитлеровцев.

Собственно в 1947-м норвежский парламент признал таки, что СССР является государством, имеющим наряду с Норвегией права на архипелаг.

Несведущий обыватель, наслушавшись в последние дни упоминаний Шпицбергена, удивлённо спросит — о чём, собственно речь? Холодно там, несмотря на Гольфстрим, отчего столько шуму?

А вот от чего. Во-первых стратегически важное место. Сидящий на островах военный контролирует небо и море Ледовитого океана в интересах месту своего воинского учёта. Условия Парижского договора предусматривают демилитаризованный статус островов, но кто из партнёров на эти договора сейчас смотрит?

Поэтому наше присутствие там, хоть и вполне мирное, угледобывающее, в сегодняшнем раскладе обязательно.

Во-вторых, и это важно, углеводороды неожиданно обнаруженные геологами на спорном дне океана, вопреки всей зелёной энергетике, не позволяет оставить те места без присмотра. Тем паче, что наши археологи не без оснований считают, что в середине XVI века на островах существовали поселения поморов.

В-третьих, Норвегия член НАТО, со всем из этого вытекающим.

В-остальном там много пунктов, права на вылов рыбы в том числе.

Поэтому России надо держаться за эти хладные скалы, содержать, пусть себе в убыток, последнюю государственную угледобывающую компанию «Арктикуголь» и сохранять в рабочем состоянии посёлки Баренцбург и ещё два населённых пункта, временно законсервированных.

Пора уже расконсервировать не только посёлки, но и подходы во внешней политике, в том числе и по Шпицбергену. Потому как не расконсервируем мы — законсервируют нас.