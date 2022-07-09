Шпицбергенский демарш

Или что нелишним будет знать про страну Норвегию и пресловутый архипелаг. Напоминаем: МИД Норвегии сперва отклонил нашу заявку на пропуск грузов для посёлков с российскими гражданами на Шпицбергене, а после таки дал на это согласие.

Ну, во-первых, Норвегия, Швеция и Дания страны близкие до чрезвычайности языково, культурно и политически, являются прародиной норманов, викингов и прочих агрессоров скандинавского происхождения, так мощно наследивших в истории от Византии до Британии, с заходом на Русь Рюрика и остальных. После такого мощного пассионарного исхода, похоже, людей «длинной воли» на прародине не осталось, потому как дальнейшее скандинавское развитие стало азбучно-показательным для всего остального мира, желающего построить настоящую демократию.

Скандинавы — монархисты на всём протяжении своей государственности делили конституционные короны между собой, а заодно и Норвегию, которую считали своей упомянутые Дания со Швецией. Одна Уния перетекала в другую и так столетие за столетием. Преимущественно мирно и с максимальным волеизъявлением населения. Скучно, девочки…

Но, действительно, Норвегии удалось то, что остальным не очень — реальная демократия + высокий уровень жизни населения. Удастся ли остальному миру, сохранит ли Норвегия свои достижения — большой вопрос.

Природа щедро, как мадам Грицацуеву грудями, одарила Норвегию ресурсами, географическими положением и не пассионарным, в основном однородным населением. При том довольно малочисленным и склонным к демографическому старению со всеми вытекающими. Для торможения негативных последствий старения, в качестве стратегической, была принята либеральная иммиграционная доктрина. Ну, а что дальше произошло и происходит — понятно. Либерализм, в сегодняшнему изводе, куда ни проникнет, везде нагадит. Сейчас уже в четверть населения не этнические норвежцы. И процесс идёт…

Наверное, хотят мигрантами подкачать себе пассионарность. Ведь на оккупацию Норвегии в 1940 году Гитлеру понадобилось меньше месяца. А войска Советской армии, освободив северную часть страны, практически сразу оттуда вышли, не задавая вопросов о коллаборантах и прочих видах сотрудничества с фашистской Германией. Наверное, участие Норвегии в НАТО с момента его возникновения тоже компенсаторное действо.

Но долгое время у нас с Норвегией отношения были ровными и взаимоуважительными. Мы были едва ли не первыми, кто признал независимость Норвегии от Швеции в 1905, Норвегия поступила аналогично в 91-м.

В 1920 в Париже, при многочисленных участниках договора был определён международно-правовой статус архипелага Шпицберген, а в 1947 году парламент Норвегии признал факт того, что СССР, наряду с Норвегией, имеет права на архипелаг.

Ну мы все эти годы этими правами и пользовались. Построили пару рабочих посёлков, добываем там уголь, ведём разные научные наблюдения и разработки. Всё согласно договорённостям. И тут вдруг такое — грузы не пустим и всё такое.

Дали заднюю, но что-то подсказывает, что продолжение следует. Литва и Норвегия со своими блокирующими демаршами выступили дружно и пассионарно, но вот соответствуют ли их дерзкое поведение реальной расстановке сил, скоро увидим.