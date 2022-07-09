Я не могу плохо относиться к Борису Джонсону, пусть он и наш враг.

Англичане всегда наши враги, они всегда враги тех, кто усиливается на континенте, это неизбежность, зато Джонсон — ну совсем как тот герой Ивлина Во, очередной аристократический раздолбай, враль и авантюрист, который оказывается на фронте Второй Мировой — и довольно быстро приходит к тому, что его должен судить военный трибунал. Приезжает генерал, выясняет, кто он и где учился, а потом говорит: ну нет, джентльмены, мы просто не можем повесить выпускника Итона!

Та Англия, которую мы так любили, пусть и невзаимно.

Ну а дальше будут уже не англичане, но — англичаняне. Саджив Джавид, Прити Патель, Риши Сунак и прочий Ибн Хоттабыч и Джавахарлал Неру. Хорошие, может быть, люди, но немного из другого контекста, аккуратно выражаясь.

А Джонсон, может быть, последний яркий национальный тип в их истории.

Хотя нам, конечно же, выгодно, чтобы «старая Англия» кончилась именно сейчас, на нем, именно так.

Но есть ведь и что-то еще, кроме выгоды.

Стиль, если угодно.