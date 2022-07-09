Съемки биографии Федора Конюхова стартовали в Дагестане

Имя Федора Конюхова уже давно стало нарицательным. Священник, художник и путешественник, на счету которого бессчетное количество мировых рекордов. Один из таких как раз и собрались экранизировать Федор Бондарчук и Игорь Волошин.

В основе сюжета — одно из самых сложных и зрелищных путешествий: 11-дневная кругосветка на воздушном шаре. Тогда много раз выходила из строя техника, Конюхов попадал в зону турбулентности, летел вслепую. Безусловно, увидеть такое на экране, да ещё с размахом — Бондарчук по-другому не умеет — будет очень интересно. Кроме означенного тандема, в картине примут участие Анна Михалкова и Андрей Бурковский.

Премьера намечена на конец 2023 года. Надеемся, что к тому времени международная общественность покается, осознает свои ошибки, и хороший фильм о хорошем русском сможет прокатиться в широкое турне по мировым экранам. История, без сомнения, этого достойна.