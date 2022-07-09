Курбан-байрам на дворе

Праздник жертвоприношения и милосердия, когда треть мяса жертвенного животного оставляют своей семье, треть отдают друзьям и родственникам и треть — сиротам и беднякам. В России, где ислам — одна из традиционных религий и в некоторых регионах мусульмане составляют большинство исконного населения, его отмечают с большим размахом. Опять же, ренессанс религии в постсоветский период затронул всю страну, так что храмов в России возведено и возводится много, но по размаху строительства мечетей, некоторые из которых могут быть смело отнесены к крупнейшим и красивейшим в Европе, ислам обогнал все прочие религии. Кого-то это радует, кого-то раздражает, но такими мечетями, как те, что построены в Москве, Казани и Грозном, можно только гордиться. Невероятно красивы! Кто их видел, тот может оценить сам.

В Российской империи большие мусульманские храмы мирового уровня были расположены в основном в Средней Азии. Бухара, Самарканд… Не случайно наиболее грандиозную из мечетей, расположенных во внутренних губерниях империи, возвели в Санкт-Петербурге при активном участии эмира Бухарского и хана Хивинского, притом, что в сборе средств на неё активно участвовали крупнейшие татарские и азербайджанские предприниматели, а последним председателем Петербуржского мусульманского благотворительного общества был внук имама Шамиля, Захид Шамиль. Впрочем, судьба петербуржской Соборной мечети сложилась непросто. Достроили её только в 1920 году, в разгар Гражданской войны. В 1940 мечеть закрыли и вернули верующим только в 1955, но она хотя бы, в отличие от множества других храмов, уцелела.

История религии в любой стране неизбежно связана с историей самой страны, со всеми её героическими и трагическими страницами. Не бывает иначе. Не было и не будет нигде и никогда, хотя выводы из истории никто не делает и уроков её никто не учит — тоже нигде и никогда. Впрочем, наверное не случайно в военных действиях на Украине такую заметную роль сейчас занимает кадыровский спецназ. Точно также, как воевали мусульмане за Российскую империю, Советский Союз и нынешнюю Россию во всех войнах с самого начала существования государства и строили страну тоже с самого начала. Неплохо бы помнить об этом, в том числе в нынешний Курбан-байрам 2022 года… Понятно, что развалить её или стравить между собой людей, которые в ней живут, используя то, что все они разных национальностей и вероисповеданий и в истории страны бывало всякое, хотят многие. Только стоит ли им поддаваться?

Иду-кум мубарак, правоверные!