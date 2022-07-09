О природе вещей

Мир на наших глазах стремительно раскалывается на «Запад» и «Незапад». И тут можно сколько угодно выносить самому себе, друг другу и всем окружающим мозг на тему ценностей, интересов и прочих европейских и американских придумок последних двух столетий, без которых теперь шагу нельзя ступить. Хотя до того тысячи лет как-то и без них обходились. И совсем уж в древние времена, когда дрались сначала семейные группы человекообразных обезьян, а потом первобытных людей за самок, ресурсы и территорию. И во времена кланов, племён и племенных союзов. И в эпохи, когда возникли государства и их альянсы. Какие-такие в самом деле были ценности у Кира, Александра Македонского, Августа или Чингисхана? Всех соперников победил, царства и княжества собрал под свою руку, дал им закон и порядок и установил вечный имперский мир, который худо-бедно может продержаться одно-два поколения, после чего или новые завоеватели придут, сильнее и ловчее прежних, или наследники империи передерутся между собой и изнежатся до полной неспособности сохранить завоёванное предками. Вот и все ценности.

Династия может продержаться максимум лет 300 — дальше она стухает и рассыпается. То ли перед лицом новых завоевателей, которых никто не ждал и даже не подозревал, что они откуда-то вынырнут, как получилось с персами, македонской фалангой, римскими легионами, гуннами, арабами, монголами и всеми, кто шёл присоединять новые земли к очередной империи под командованием очередного великого завоевателя. Удачливого или нет, сумевшего основать династию или оставившего возникшую по его воле страну без наследника, после чего она немедленно после него рассыпалась на грызущиеся между собой сатрапии, феоды и провинции, неважно. То ли приходили постепенно, целыми группами, племенами и народами, с жёнами, детьми и собственными обычаями волны новых переселенцев. И тут неважно, кельты это германцы или славяне; испанцы, англичане или турки с арабами, китайцы или индусы… Да хоть и нынешние мигранты, которые Европу осваивают: из Африки, с Ближнего Востока или республик бывшего СССР…

Как там свою знаменитую философскую поэму 2000 лет назад Тит Лукреций Кар назвал? «О природе вещей»? Очень точное название главного вопроса, который занимает человеческий разум (у кого он, конечно, есть и занят не только удовлетворением первичных потребностей). Так вот, главное в природе вещей то, что нет в этом мире не только ничего вечного (включая пирамиды, разнести которые вдребезги при нынешнем уровне развития техники не проблема), но даже более или менее постоянного. И к государствам или куда более устойчивым чем они религиям это тоже относится. Посмотрели бы первые христиане или даже куда более близкие нам средневековые католики на нынешний Ватикан! Впрочем, всех остальных это тоже касается, включая отнюдь не только триаду авраамических религий… Да что там, увидел бы Пётр I последнего российского императора, Николая II в его последние дни перед отречением и далее, до самого расстрела царской семьи! Или посмотрел бы Сталин на Горбачёва и Ельцина… Вот уж, что называется деградация, так деградация!

Так вот, не заморачиваясь на детальный разбор происходящего на планете, для которого не пост в телеграм-канале нужно, а десяток томов энциклопедического формата писать, на которые нет ни времени, ни настроения, скажем лишь, фиксируя нынешнее быстролётное историческое мгновение, что раскол мира на «Запад» и «Незапад», который только усиливается, ускоряется и на наших глазах становится необратимым, есть факт, отрицать который конечно можно, но положение дел от этого не изменится — как они идут, так идти и будут. Впрочем, чего только не может отвергнуть человеческий разум, который не в силах примириться ни с тем, что человек смертен, ни с тем, что мало кто способен повлиять даже на свою собственную судьбу, не говоря уже о судьбах окружающих… В новом, многополярном мире (термин вполне годится, так чего ж его не использовать), рвутся старые связи и возникают новые. Слабеют прежние силовые центры и формируются те, про которые бедолага Фукуяма с его смешным «концом истории» и не догадывался. А многие просто балансируют между ними…

Самое забавное, что в роли нового главного хулигана и главного организатора мировой революции на планете выступают Соединённые Штаты с их попыткой остановить ход истории на той черте, когда они, потеряв соперника в лице Советского Союза и не обретя ещё нового в Китае, искренне полагали, что отныне и навсегда могут позволить себе всё, что угодно. Захватывать чужие страны и делить их на части. Менять каких угодно правителей на кого захочет очередной сенатор, генерал или среднего уровня чиновник Государственного департамента (обычно на случайные, невнятные или просто никуда не годные фигуры). Раскалывать церкви с тысячелетней историей и целые народы. Отменять и запрещать языки и культуры, вычёркивая их из употребления. Нарушать все подписанные ими же самими договора, пересматривать любые, писаные и неписаные правила игры и с лёгкостью отказываться от каких угодно обязательств. Влезать со своей военной инфраструктурой на чужие территории, демонстративно удивляясь сопротивлению тех, кого сами же объявили врагами… В общем, в интересное время живём!

Всякое действие рождает противодействие — это любой троечник знает, который в школу ходил. Не стоит бросать камни в дом соседа, если у самого стёкла в окнах пока целые. И тем более, не стоит прижигать слону хобот сигаретой, а медведю пытаться наступить побольнее на лапу или, того хуже, треснуть его со всей дури по интимному месту. Оно ещё никогда и ни у кого не оправдывалось, а в случае с нашей страной и тем более не оправдается — другие у населяющих её людей обычаи и привычки, чем то, на что вся нынешняя «отмена» России рассчитана. Да, недостатков в её государственном устройстве полно, «элита» гнилая насквозь и продаст кого угодно кому угодно даже не за 30 сребреников, а всего лишь за то, что ей дадут послушать, как они звенят, коррупции полно, вороватость и некомпетентность чиновников зашкаливает, а насчёт справедливости и понимания того, куда идём, к чему придём и чего начальство хочет, и вовсе туман-туман. Темна вода во облацех. Но инстинкты у большей части населения правильные и настроено оно по-боевому. Зря, конечно, западники на Путина наехали. С ним они договориться могли совершенно спокойно и ко всеобщей выгоде.

А теперь, что поделаешь? Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Так что пускай всё катится туда, куда катится. Куда-нибудь этот мир да прикатится, что-то в итоге изо всего, что сейчас на планете варится, получится, и что-нибудь на ней будет. Никогда не бывало так, чтобы ничего не было. Причём понятно, что все хотят урвать своё и это нормально. Что турки, что китайцы, что Иран с Индией, что Пакистан с Индонезией и Бразилией, что Аргентина с Мексикой, что арабы — от монархий до военных хунт, что африканцы, которые по большому счёту только начали развитие собственных государств, проходя тот кровавый путь, который все остальные прошли давным-давно. Куда это вырулит в нашем случае, удастся ли американцам с европейцами развалить нашу страну, как они изо всех сил пытаются сделать или отечественное начальство эти попытки задушит на корню, мы не знаем. Как не знаем будущего Китая, Индии и всех остальных игроков на планете, крупных, средних и мелких. Остаётся действовать, как когда-то рекомендовали испанцы: делай, что должен и будь, что будет. Хороший, кстати, принцип. Работает!