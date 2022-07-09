{ 9 июля 2022 }

Американцы просят считать своих наёмников комбатантами

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Прошедшая мельком информация из МИДа насчёт того, что в начале российской спецоперации на Украине американцы предлагали считать американских наёмников, воюющих на стороне Киева комбатантами и распростананять на них действие Женевской конвенции говорит о многом. ИМ можно ехать за тридевять земель, участвуя в войне против России и пытаться наших убивать, попутно на этом деньги зарабатывая. Но при этом рисковать СВОИМИ жизнями они не хотят, прекрасно понимая, что именно в качестве жизни наёмников, она гроша ломаного не стоит и их, строго говоря, можно (и нужно) ставить к стенке или вздёргивать на ближайшем суку в тот момент, как они попадают в руки наших военных и ополченцев ДНР/ЛНР.

Нет, такого рода мер к ним наши не применяют. Хотя после того, как стало ясно, как в ВСУ и нацбатах к НАШИМ военным, попадающим к ним в руки, относятся, не очень понятно, почему. Поскольку нацисты — они и есть нацисты, но тогда надо, чтобы у них хотя бы инстинкт самосохранения срабатывал, что ли? А иностранных наёмников в такого рода конфликтах и вовсе жалеть нельзя, а то съедется на Украину «русских пострелять» сволочь и авантюристы со всего мира. Нам что, зачисткой в масштабах планеты нужно заниматься? А вот если они будут гарантированно уверены, что оттуда домой уже не вернутся — все в землю лягут, тогда и им легче будет, и мы на них время, силы и боеприпасы тратить не будем. Все однозначно в выигрыше останутся.

Как реклама — двигатель прогресса, так смертная казнь за наёмничество, особенно в войнах против России, самое эффективное средство борьбы за мир. И не абстрактный — «во всём мире», а более чем конкретный, в том числе на Донбассе. А то развели там ВСУшный интернационал, понимаешь… К слову, англичан, захваченных там, в ДНР к смертной казни приговорили? Приговорили, причём по суду. После чего нам англичане угрожали войну объявить — и пропали куда-то с радаров. Мы всё ждём, ждём, а они её не объявляют и не объявляют… Пока же, на Украине и польских наёмников в товарных количествах глушат, и грузинских, и французов с прибалтами и даже бразильцы нарисовались… Мёдом им там намазано, что ли?! Так что всё-таки казнить их надо! Куда их ещё девать?!

Евгений Сатановский


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