Главная проблема западных членов «Двадцатки», насколько можно судить, как бы ненароком не попасть в один кадр кинохроники с Лавровым. Чем это им дома угрожает, боязно даже предположить. Может быть, они от него боятся трезвостью мышления, спокойным подходом к жизни и конструктивностью в решении проблем заразиться? Юродивые, как известно, своей «особостью» весьма дорожат. Это для окружающих они выглядят диковато, странны в речах и дурно пахнут. С их же собственной точки зрения, они идеальны, именно с них все должны брать пример и за ними следовать дружной толпой в лучший из миров. Вот и здесь как раз тот самый случай. Никакого участия в совместных мероприятиях, включая ритуальное общее фото — хоть тресни. Никаких общих обедов и так далее. Вообще-то, гостям в чужом доме так себя вести не положено. Хозяин «Двадцатки» — Индонезия, она программу сформировала и дело приглашённых этой программе следовать в меру своих сил, а не демаршами дурацкими себя тешить и выкаблучиваться почём зря. Но вышло так, как вышло.

В принципе, если рассматривать принимающую мероприятие «Двадцатки» страну, как бывшую колонию Нидерландов, которую своим присутствием почтили белые люди, снисходительно решившие потратить на эту поездку своё драгоценное время, отчего она должна быть счастлива и им за это безмерно благодарна, тогда понятно. Сагибы так и должны с кули обращаться, чтоб те не забывались. А то совсем распустились туземцы, равными себя чувствуют. Колониями и протекторатами, вроде как, страны, где они живут, давным давно быть перестали, но от въевшихся старых привычек господствующему классу бывших метрополий отказываться сложно. В чём, кстати, состоит их главная проблема и с нашей страной, которая со времён Горбачёва и Ельцина всячески демонстрировала, что де-факто отказалась от суверенитета и готова вписаться в западную систему мироустройства на правах сырьевого придатка и поставщика квалифицированной рабочей силы, как вдруг, почуяв, что её не только стреножили и кастрировали, но и вот-вот прирежут, взбрыкнула.

Чего все эти ребята хотят добиться, непонятно. Джонсон в Британии улетел в отставку, Абэ в Японии подстрелили и он то ли при смерти, то ли уже помер. Кризис накрыл западную экономику, энергетику, внутреннюю и внешнюю политику медным тазом, причём попытки изоляции и разорения России привели к тому, что изолированы они сами, а у России денег куры не клюют, но у них главная тема: победа Украины над Россией на поле боя. Свежо предание… И ведь они, наверное, в самом деле верят, что это возможно! А глядя на своих патронов и менее значительные члены Североатлантического Альянса, вроде Норвегии и Польши, или совсем уже мелкие его шакалы, типа Литвы, почём зря хулиганят, стараясь Москву уколоть. Помнится, в своё время это у Грузии, во времена Саакашвили, получилось. Потом получилось у Украины. Больше, пока, никто не рискнул. Ну, дольше проживут… Что до Лаврова, на «Двадцатке» ему есть с кем, зачем и о чём общаться. А его ремарка, что с Западом в принципе говорить не о чем, может только порадовать. В кои-то веки без иллюзий дальше будем жить.