Путин нашел новый способ давления на Запад

Владимир Путин не выбился из ряда мировых лидеров на форуме в Давосе. Российская публика ожидала увидеть «кузькину мать», а получила согласие Путина дружить с Западом. Это было первое выступление Путина в Давосе с 2009 года. Тогда тоже был [Читать...]

Изъяв из известной формулы “деньги – товар – деньги” центральное составляющее, получим “деньги – деньги”, т.е. деньги можно делать с помощью денег. Причем в приращении собственных средств вы принимаете самое непосредственное участие. Этот новый для России способ бизнеса [Читать...]

Может кто-нибудь автору объяснить, что имел в виду украинский президент, когда, обращаясь к норвежским парламентариям, от которых традиционно для себя требовал поддержки Украины в её войне против России и усиления давления на Россию, выходящего за какие угодно рамки, [Читать...]

Охарактеризовал как-то на телепередаче нас, с точки зрения западных политиков, в первую очередь американских, пытаясь объяснить, почему они с Россией так себя ведут — держава, вроде, ядерная, а как хотят, так и беспредельничают. То санкции введут, то корабль [Читать...]

Поговорили Путин и Байден. Какие-то темы затронули подробнее, какие-то нет, по каким-то что-то решили сделать — каждый по своим каналам, где-то остались при своих… Ясно было заранее. Ни прорывов, которых быть при сегодняшнем раскладе просто не могло, ни [Читать...]