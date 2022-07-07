{ 7 июля 2022 }

Путин нашел новый способ давления на Запад

Рубрики: [Telegram]  [политика]  [Экономика]  

Bloomberg пишет, что Владимир Путин нашел новый способ давления на Запад: на месяц перекрыл основной канал экспорта казахстанской нефти, провоцируя рост цен на «черное золото». Реализуется это так: якобы без проблем работавший 20 лет Каспийский нефтяной консорциум (КТК) нарочно получает запрет на работу на 1 месяц из-за экологических нарушений, что отбирает у Европы 1 млн баррелей нефти и провоцирует дальнейший рост цен.

К сожалению, автор Bloomberg просто не способен на элементарную проверку фактов. Проблемы КТК начались задолго до начала спецоперации: в августе 2021 года там произошел залповый выброс 400 тонн сырой нефти в море — пятно было видно из космоса. По итогам компания получила огромный штраф в размере 5,3 млрд рублей. Уже после начала конфликта (22 марта) его оборудование было повреждено штормом. Тут можно было бы поспекулировать на тему «А были ли поломки от шторма?», если бы не 2 визита казахстанских чиновников на объект, подтвердивших наличие серьезных проблем с оборудованием. Казахстан экспортирует 82% своей нефти через КТК, так что причин покрывать его закрытие у страны нет. С учетом всего этого, статья Bloomberg кажется очень непрофессиональной попыткой политизировать вопрос чисто технического свойства.

Мейстер


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