Ремейк Госплана СССР

Чем дальше, тем больше в отечественной экономике прорисовывается нужда в ремейке Госплана СССР. И дело отнюдь не в регламенте выпуска обуви и кисломолочной продукции, а в уже упоминавшейся много кем с самых высоких трибун необходимости достижения и поддержания технологического суверенитета страны. В России действует множество промышленных предприятий, производственные и закупочные планы которых нередко рассогласованы даже в рамках одних и тех же ходингов и концернов (есть и приятные исключения, но не все, далеко не все).

Среди исключений неприятных можно назвать отечественный авиапром с судостроением, где взаимоотношения предприятий и по сию пору нередко напоминают феодальную вольницу, с распылением усилий между несколькими смежными программами там, где давно пора было бы выбрать наиболее перспективные направления для концентрации ресурсов и наращивания объемов. В этой части есть о чем подумать и про боевые самолёты и вертолёты, и про корабли, где у нас при не самых впечатляющих объемах производства сохраняется намного большее разнообразие близких по назначению серийных моделей, чем у конкурентов.

Формы планирования конечно, должны меняться — но сочетание директивного планирования там, где государство имеет право предписывать, например в оборонке, и индикативного там, где оно может лишь пытаться регулировать деятельность частных субъектов, может оказаться вполне работоспособным. Во всяком случае через те или иные формы государственного планирования целеполагания проходили в кризисные моменты и многие страны с куда более укрепившейся капиталистической традицией, чем Россия. Вряд ли стоит предполагать, что у нас не получится.