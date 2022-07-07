{ 7 июля 2022 }

«Танцор Диско» Митхун Чакраборти поддержал фестиваль «Дни Индии» в Москве

Рубрики: [Анонсы]  

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С 11 по 14 августа в столице пройдет масштабный фестиваль «Дни Индии в России».  На пресс-конференции, посвященной этому событию, руководители центра индийской культуры Сэмми Котвани и Даша Котвани рассказали о предстоящем мероприятии.

— На фестивале будет множество тематических зон, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное и полезное. В павильонах можно будет приобщиться к разным танцевальным традициям Индии, расписать руки хной, поставить на лоб красную точку-тику, вдохнуть ароматы специй и нарядиться в сари. Отдельными яркими событиями станут настоящая ведическая свадьба, где сможет принять участие каждый из гостей, и шествие колесниц. Также в летнем кинотеатре будут показаны новые индийские фильмы. Индия — родина шахмат, поэтому все 4 дня будет проводится турнир для детей и взрослых.

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На пресс-конференции гостей угощали национальными индийскими блюдами «Палак-панир» и «Вег-бирьяни», на десерт раздали раса-гулы — шарики из теста и сухого молока в сиропе, которые любили прославленные индийские мудрецы Шрила Прабхупада и Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Также выступили коллективы с национальными танцами. А в финале действа всех желающих проконсультировал настоящий астролог и хиромант.

О своей поддержке фестиваля индийской культуры в России сообщил звезда популярнейших в свое время музыкальных мелодрам «Танцор Диско» и «Танцуй, танцуй» Митхун Чакраборти. Организаторы надеются, что артист сможет лично принять участие в празднике, который пройдет с 11 по 14 августа 2022 г. в ландшафтной части русского Диснейленда — парка «Остров мечты». Также в предстоящем мероприятии примут участие политические деятели и звезды кино и шоубизнеса.

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Праздник имеет еще один громкий повод — он посвящен 75-летию установления дипломатических связей между Индией и Россией. Фестиваль «Дни Индии» проводится в Москве уже в 9-ый раз. Планируется, что в этом году в нем примут участие около двух миллионов москвичей и гостей столицы.  Главным организатором праздника является Национальный центр индийской культуры «Сита» и его президент — господин Сэмми Котвани.

Екатерина ЕВСЮКОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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