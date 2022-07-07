{ 7 июля 2022 }

Посольство Великобритании в Москве отказалось использовать новый адрес

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Посольство Великобритании в Москве получило-таки новый адрес: площадь ЛНР. И… отказалось его использовать. Они планируют всю свою почту на прежний почтовый адрес получать. Оскорбляет национальные, политические, эстетические и прочие чувства британских дипломатов сама мысль о том, что они теперь на площади Луганской народной республики находятся. И потворствовать в этом туземцам они не будут! Что чрезвычайно забавно, поскольку адреса их бывшего больше нет и что именно они хотят, никого в московской мэрии не волнует. И, кстати, в «Почте России» тоже. Так что или им придётся получать свою корреспонденцию на новый адрес, или будет она лежать и ждать «до востребования», хоть до скончания века.

До того с почтовым адресом начали чудить американцы, которых переименование адреса, по которому расположено их посольство, в площадь ДНР тоже переколбасило, поскольку Донецкая народная республика им милее не больше, чем Луганская. Такая специфика восприятия. Если какое-то место на самом деле есть, но оно им не нравится и признавать тех, кто там живёт, за людей они не намерены, то им непременно надо долго строить из себя клинических идиотов и отказываться признавать реалии даже в ущерб самим себе. Причём это явно касается и англичан, и американцев. Правда последние со старым адресом упираться не стали и на сайт посольства вместо нового адреса просто поставили географические координаты. Широта, долгота…

В общем, в каждой избушке свои за-бушки. То есть, сходят с ума британские и американские дипломаты по-разному. Интереснейшие социологические наблюдения можно было бы сделать, возьми на себя труд кто-нибудь из отечественных психологов (или психиатров) провести исследование тех девиаций, к которым склонны представители дипломатического корпуса разных недружественных стран, столкнувшись с тем или иным российским раздражителем. И это ведь за них никто у нас ещё всерьёз не брался! Ярким светом и громкими неожиданными звуками не пугали, камушков в ботинки не подкладывали, сзади булавками не кололи и даже пауков, мышей и клопов на их посольства не притравливали. Чего люди гоношатся?

Евгений Сатановский


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