Промелькнувшая в новостях информация о том, что президент Байден ПЛАНИРУЕТ лишить Афганистан статуса «основного союзника США вне НАТО» чрезвычайно порадовала. Оказывается, этот статус, присвоенный Кабулу в 2012 году, у него до сих пор имеется! И это притом, что американцев, англичан и всех прочих членов оккупационного корпуса, который более 20 лет контролировал эту страну, оттуда вот уже год, как из неё выбили! Причём те самые талибы, о разгроме которых американские военные и американские политики докладывали ещё в 2001-м… И, к слову, кадры бегства (эвакуацией это назвать язык не поворачивался) западных войск и их местных союзников из Кабула, могли сравниться только с их же бегством из Сайгона за несколько десятилетий до того.

Оставив в стороне эту трагичную для всех тех афганцев, которые имели несчастье наивно поверить в западную демократию и положиться на Соединённые Штаты страницу истории, отметим лишь, что действующая американская администрация за ГОД, прошедший с тех пор, как произошли упомянутые нами события, не удосужилась вспомнить, что одним из «основных союзников Соединённых Штатов вне НАТО» управляют смертельные враги американцев, которые их изгнали из своей страны, не оставив там камня на камне от всего того политического наследия и государственного аппарата, который те бросили на их милость. Не зря всё-таки Трамп Байдена «сонным Джо» называет. Такое проспать — это уметь надо!

Отметим при этом, что государственные авуары Афганистана, лежавшие на счетах в западных банках, администрация Байдена и её партнёры по западному блоку заморозить не забыли. Говоря попросту, Афганистан ограбили точно также, как на наших глазах ограбили нашу собственную страну, а до того — Иран, Венесуэлу и много кого ещё. Такая специфика политического западного сознания. Про по-настоящему важные вещи, к примеру, связанные с возможностью прибрать к рукам чужое, помнят великолепно и реализуют такого рода возможности быстрее быстрого. А вот со всякой ничего не стоящей мишурой, типа статуса «основного союзника вне НАТО», можно и не торопиться. Он всё равно ничего никому не даёт. Так, заманушка для глупых туземцев. Кто бы это украинцам объяснил…