Австрия намерена передать ПХГ «Газпрома» другим поставщикам

Австрия намерена передать Хайдахское ПХГ «Газпрома» другим поставщикам? Не вопрос. Интересно, конечно, кому именно, но чисто теоретически — никого, кто мог бы заменить Россию на европейском газовом рынке ни на каком горизонте не видно. По нынешней поре, с учётом стиля наших отношений с европейцами, которые с редкой откровенностью продемонстрировали, что они собой представляют, с точки зрения договороспособности, конструктивности и приверженности законам, чего ещё от Вены было ожидать? Как себя при случае с нами «цесарцы» ведут, ещё Пикуль писал. И это он ещё прежнюю Австрию описывал, имперскую, Габсбургскую, а не тот осколок большой империи, который сегодня Австрией называют. Прямо-таки даже жалко, что Вену в своё время турки не заняли. Самое милое было бы дело. Хотя они сейчас своё отыграли — в нынешней Вене их полно…

К Австрии и к той же Вене у автора чувства смешанные. Венские дворцы и музеи — это прекрасно. Венский шницели, торт «Захер», венская сдобная выпечка (с упором на булочки с творогом и рогалики) и в целом местная кухня — это исключительно вкусно. Опять же, Венские балы, венский вальс, архитектура, парки, горнолыжные курорты и всё прочее, чем славится эта страна и её столица, хороши. Забыть бы ещё, что кроме художников и скульпторов, поэтов и писателей, композиторов и музыкантов, врачей и инженеров, психолога Фрейда и множества царственных особ — это родина Гитлера, Скорцени и всего того, что мы именуем нацизмом, который расцвёл-то в Германии, но рождён и выпестован был именно в Австрии, как, кстати, и весь нынешний украинский национализм с его галицийскими корнями, созданный перед Первой Мировой войной в австрийском генштабе под развал Российской империи.

Австрию в ходе Великой Отечественной войны освобождали советские и болгарские воинские части. Мы там потеряли убитыми и ранеными почти 168 тысяч человек, в том числе 39 тысяч погибшими. Болгары — 10 тысяч человек, из которых 2,7 тысяч погибли. Стоила того Австрия и неразрушенная Вена (очень уж Сталина о максимальном сохранении этого города в его довоенном виде «союзники» просили)? А чёрт его знает. Страна эта, в результате, осталась нейтральной: гарнизонов и военных баз мы там не оставили, как, впрочем, и в Финляндии, которая теперь вместе со Швецией со страшной силой и скоростью рвётся в НАТО, себе на погибель. И, к слову, чего у австрийцев точно не было, так это денацификации. У немцев она прошла, хотя в ФРГ — чисто формально. А вот австрийцы умело притворились жертвой аншлюса и именно в этом качестве до сих пор успешно пребывают…

Пока существовал Советский Союз и Варшавский договор, Австрия изо всех сил была нейтральной и получила от этого немалые политические, дипломатические и экономические преимущества. Ну и, понятно, начальство наше её полюбило с истинной страстью советских и постсоветских чиновников с их природной склонностью к барству. Кто так наезжал, отдохнуть, кто работал подолгу, кто прикупил недвижимость, рассчитывая жить там на пенсии и обзавёлся полезными связями… Впрочем, сейчас это всё американцы рубят на корню чисто по-гангстерски. Та же экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вынуждена была, спасая жизнь, бежать из страны. Ей угрожали смертью за то, что она… входила в Совет Директоров «Роснефти»! И что теперь с этим делать? Разве что, снова Вену брать, только теперь всерьёз и надолго…