Идея продажи через «Дакнет» бойцами ВСУ двух французских САУ «Цезарь», которую те, по утверждению болгарских источников, успешно реализовали, можно только приветствовать. В итоге все в выигрыше. Так бы они всё равно пропали зря, точнее их бы уничтожили после очередных обстрелов того же Донецка, а то и населённых пунктов российского приграничья вместе с расчётами. А так, все живы и даже при деньгах. Правда, реальная стоимость этих машин — $ 7 млн. штука, а их за $ 120 тыс. за единицу отдали, но бизнес есть бизнес. Демпинг ещё никто не отменял. Потом, нам они зачем могут понадобиться? Не в бою же использовать! Для этого у нас своя техника есть. Так, поизучать поподробнее: вдруг какая, заложенная в их конструкцию идея, пригодится, да потом в музей поставить, в качестве трофеев. Кубинка, парк «Патриот»… Так что, скидки просто напрашиваются!

Опять же, взяли сразу пару? Пару. А это уже маленький, но опт. Для такого дорогого, не столь уж часто встречающегося на рынке изделия — говоря попросту, не самого ходового товара, $ 120 тысяч — красная цена. Не нравится, пускай найдут того, кому смогут впарить дороже. Совесть надо торговцам иметь даже если вооружениями с чёрного хода торгуют! И, кстати, они в каком состоянии на продажу пошли? В смазке и заводской упаковке, муха на них не сидела? С предпродажной подготовкой? Или сразу, с колёс, как их только выгрузили и на позиции, занятые ВСУ, доставили? А то ещё они там какое-то время простояли и были в деле, то есть б/у? Это далеко не одно и то же, так что французы, если им эта торговая операция по каким-то их собственным, странным для нормального украинского парубка причинам, не нравится, вообще питюкать не должны. Не их это теперь дело. Совсем не их.

Они же эти свои САУ Зеленскому впарили? Впарили. Сказали, что подарили, но на самом деле в баланс поддержки Францией Украины записали, сумму прописью поставили и по любому её с украинцев сдерут. Так что тем от этой «помощи» до момента продажи поступающего к ним в большом количестве западного оружия на чёрном рынке, от этих поставок никакой пользы. А САУ — вещь громоздкая. Это не ПЗРК и ПТРК, которые хоть в Африку, хоть в Азию, хоть в Латинскую Америку или на Ближний Восток отгружай, американцев там радовать. Соответственно, журналисты и парламентарии французские, вместо того, чтобы устраивать Макрону скандалы с криками про ограбление Франции, украинскую коррупцию и прочую блажь, могли бы его за реальную поддержку украинцев поблагодарить. Не всех, так хотя бы тех, кто на перепродаже французских САУ пару лишних грошей заработал…