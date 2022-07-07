Наконец-то выяснилась роль Канады в НАТО, с точки зрения создания для России неприемлемого урона, на случай прямого столкновения нашей страны с Североатлантическим Альянсом «на земле». Пугать они нас своим внешним видом будут до дрожи — особенно если вечером к ним подкрадутся неожиданно и со спины. Разрешение канадским военнослужащим красить волосы в любые цвета, носить бороды, усы и бакенбарды любой формы, пирсинг, кольца и «трубы» или «тоннели» в ушах, татуировать лица (но толерантно и политкорректно, без сексизма, расизма, ксенобофии, гомофобии и прочих неприемлемых в нынешнем западном обществе явлений) впечатляет. Что до идеи ношения тамошними мужиками, находящимися на военной службе, женских юбок, хождения их на высоких каблуках, типа шпилек, и прочей хрени такого же рода, непонятно только одно: на фига им в армию с такого рода закидонами идти?! Могли бы уж сразу на гей-парад. Хотя не исключено, что они это совмещать будут и тогда смотреться будут вполне органично.

Единственное, что во всей этой вакханалии маразматического канадского юмора выглядит логично, так это разрешение военнослужащим носить рюкзак на одном плече, чтобы другой было проще и удобнее честь отдавать. Хотя, коль в Канаде пошла по части армейских разрешений такая необузданная пьянка, совершенно непонятно, зачем они там в армии друг другу вообще честь отдают. Хлопнул дружески генерала при встрече по заднице, сказал ему: «Здорово, чел!», — и хватит с него. На худой конец, на свиданку пригласил и пивасика поставил. В общем, понятно… Демократия — страшная сила! Особенно канадская. И ведь, вроде бы, вполне нормальная страна, даже консервативная. Не калифорнийский Голливуд и не тайский курорт Пхукет. Хотя в Лондоне, где панки стадами по улицам носятся, автор и в 90-м таких персонажей встречал, всех возрастов, цветов, типов, видов и размеров. Но они хотя бы в армии не служили… Впрочем, лиха беда начало. Канада — британский доминион, а такого рода новации исключительно заразная штука! Переймут на раз. А то, что они со своими медвежьими шапками, в красных мундирах, с саблями, в конном строю королевские кортежи непрерывно провожают? Скучно же!

В России с усами и бородами в армии и прочих силовых подразделениях сейчас тоже полиберальнее, чем при советской власти. Практически так же, как в царские времена. Разве что генералы и адмиралы бакенбардов, с которыми они при царе больше всего на матёрых рысей походили, не носят. Но бородачи у того же Кадырова в спецназе есть, и в казачьих подразделениях их полно. Смотрятся колоритно. Так и видится картина маслом: встреча двух цивилизаций. С одной стороны наши, в камуфляже, берцах, разгрузках и прочей военной сбруе, вооружённые до зубов и прошедшие на войне огонь, воду и медные трубы, с другой канадцы с крашеными бородами и бакенбардами, татуированными лицами и в юбках. Наши точно со смеху полягут. Хотя были бы эти ребята маори, татуированные лица бы у них смотрелись органично, у ирокезов — крашеные причёски, а у шотландцев — клетчатые юбки. Может, в этом всё дело и канадская армия теперь исключительно маори, шотландцами и индейцами укомплектована? Тогда ещё ладно. Но скорее всего, все они просто редкостные п-дорасы…