Польша отказывается от зеленой энергетики

В Соединённых Штатах и Европе до населения и части журналистов дошло или, по крайней мере, начало доходить, что с «зелёной энергетикой» что-то пошло не так и если, как требуют её адепты, похоронить углеродную, атомную и гидроэнергетику, то им [Читать...]

МИД Польши, признавая, что борьба против строительства «Северного потока — 2» закончилась неудачей (было бы трудно это не признать, после соглашения Байдена и Меркель, заключая которое США и Германия о Польше даже не вспомнили), собирается перенести борьбу против [Читать...]

НА ВОПРОСЫ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СНПР П. АГАПОВА И КОРРЕСПОНДЕНТА А. ГЕЛЬБАХА ОТВЕЧАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО “ДАЛЬЭНЕРГО” ВАСИЛИЙ ПОЛЕЩУК – Как Вы оцениваете ситуацию в крае и шумную кампанию в прессе вокруг “Дальэнерго”? – Помните строчку из басни [Читать...]

Очередной анализ возможности Польши воевать с Россией после получения всей той дорогостоящей новой и новейшей американской военной техники, которую Вашингтон собирается поставить Варшаве, сделанный польскими экс-политиками, отставными военными и журналистами после обвального обрушения режима Гани в Афганистане, показал, [Читать...]