{ 5 июля 2022 }

Польша отказывается от зеленой энергетики

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

В Европе зреет зрада: польский премьер Моравецкий покусился на святое — зеленую энергетику, причем не где-то, а на страницах Financial Times. Инфляция и проблемы энергобезопасности, по мнению Моравецкого, требуют возвращения к традиционным источникам энергии, в том числе к углю, так как «зеленый переход не может быть осуществлен за счет базовой безопасности Евросоюза».

Вообще даже интересно, чем эта история закончится, учитывая упрямство, чтобы не сказать жестоковыйность, поляков. Особенно в условиях, когда мешать восточной Европе — означает почти неизбежно навесить на себя ярлык «пособника Путина». Другой вопрос, что покушающийся на ценности повесточки (а экология и зеленый переход — среди ключевых) — тоже этот ярлык может легко заработать. Все варианты такие перспективные…

Мейстер


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