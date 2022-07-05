{ 5 июля 2022 }

Слияние «Норникеля» с «Русалом»

Рубрики: [Telegram]  [Экономика]  

В интервью РБК президент компании «Норникель» Владимир Потанин заявил о старте переговоров о слиянии с «Русалом». Потанин не видит «производственных синергий» между двумя компаниями, однако слияние могло бы способствовать созданию «национального чемпиона», устойчивого к санкционному давлению и совместно работающего на зеленую повестку.

Потанин и Дерипаска (ему принадлежит не только мажоритарный пакет акций «Русала», но 26,25% акций «Норникеля») ранее были известны как соперники, которые вечно не могли договориться о разделе дивидендов норильского предприятия. Однако санкционное давление Запада, которое каждый из них ощутил в той или иной степени, заставляет их искать пути для сотрудничества и совместного отпора. Возможное слияние породило бы гиганта, контролирующего значительную часть мирового рынка металлов, жизненно необходимых и для «зеленого перехода», и для промышленности вообще.

Выбить такую компанию с рынка без кризиса для мировой промышленности стало бы невозможным. Это не только обезопасило бы мощнейшие компании России от санкций, но и уберегло бы ее менеджмент от потери контроля за тщательно выстраиваемым бизнесом — повторение ситуации, когда США сняли с управления «Русалом» Олега Дерипаску стало бы невозможным.

Мейстер


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