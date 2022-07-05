Украина получила письмо Карла XII, в котором шведский король признал независимость от России Запорожской Сечи

Из жизни идиотов. Искренняя радость и неподдельная благодарность украинского начальства, получившего от шведов копию письма Карла XII, в котором шведский король признал независимость от России Запорожской Сечи, объяснить можно только тем, что на фоне демонстрируемых ВСУ на фронтах «успехов» — это какая-никакая, но с их точки зрения хорошая новость. Вот же, целый король их практически признал… Да, 300 с лишним лет назад, да, на ничтожном клочке территории и ненадолго, но ведь признал! Слава Украине! И Швеции слава! Хай живе! И вообще, цвета государственных флагов у незалежных со шведами не случайно одни и те же. Родня! Практически, единое государство. Осталось выяснить, кто от кого произошёл: викинги от древних укров, или наоборот, и как его назвать. То ли Укрошвеция, то ли Швецаина…

Оставим в стороне вполне справедливое ироническое замечание Мединского, что у нынешнего украинского начальства знание истории — на нетвёрдую двойку, поскольку цена тому письму с точки зрения международных отношений — ноль. Ну, считал король Швеции, к тому времени, как он это письмо написал, уже два года как битый под Полтавой, Запорожскую Сечь вассалом не России, а Польши — своего вассала. Гетману Орлику-то, которому эта цидуля была предназначена, что с того было?! Помогла она ему, как может помочь утопленнику выплыть гиря на шее — так и помер на чужбине. Как, впрочем и его предшественник, предавший царя Петра и русских ради посулов шведского короля Карла, гетман Мазепа, поставивший на шведов всё и всё из-за этого потерявший. Ну, не оправдывается предательство Украиной ради какой угодно Европы и какой угодно Турции России, хоть тресни!

Никогда оно не оправдывалось. Ни при Петре. Ни позже. Ни сейчас. Хотя… Может, в дополнение к копии письма короля Карла, послать Зеленскому копию Ордена Иуды в натуральную величину, изготовленного для Мазепы по приказу царя Петра за предательство в Северной войне? Пять килограммов серебра, конечно, жалко — перебьётся киевское начальство, но можно же и из свинца отлить! С Зеленского и того хватит. Между прочим, редкостный был орден! Всего второй, учреждённый в империи, и сделан был в единственном экземпляре. Что его, украинский президент не заслужил? Он, правда, Россию не предавал — ещё чего не хватало, такому прохиндею, как он, доверять! Он предал своих избирателей, а в конечном счёте, свой народ и свою страну. Зато с таким размахом, который Мазепе и не снился и в таких масштабах, до которых тот не дорос. Жаль, что нынешним шведам этого не объяснишь. Измельчали они со времён Карла XII…