Россия может денонсировать действие договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море

Отличная новость пришла из информационного пространства. Вячеслав Володин, Председатель Государственной Думы и член Совета Безопасности, высказал идею насчёт того, что Россия может денонсировать или приостановить действие ратифицированного Госдумой в 2010 году договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море, в соответствии с которым наша страна уступила Осло 175 тысяч квадратных километров шельфа со всеми его ресурсами. Президентом России тогда был Дмитрий Медведев и решение это было более чем волюнтаристским, поскольку о неоднозначных последствиях подарков такого рода говорили в один голос и политики, и эксперты. Но, как у нас всегда и бывает, кто в доме хозяин, а в случае страны — президент, тот и решает.

Ну, тогда решили подарить и подарили. Улучшение отношений в Арктике, мир, дружба, жвачка, то-сё… Аттракцион невиданной щедрости, достойной всяческого удивления. Хотя, надо сказать, тогда ещё какие-то иллюзии в отношении Запада были. А Норвегия у нас вообще числилась на особом положении. Нравилась она начальству. Фьорды, тролли, саги о викингах и конунгах, Григ, Гамсун, Фритьоф Нансен, Тур Хейердал… Тогда высокое начальство вообще было настроено на широкие жесты. То ли идея состояла в том, что место в истории надо готовить, то ли ещё в чём — сейчас уже не разобрать. Можно, конечно, спросить: “О чём думал?!” — так ведь не ответит никто… В итоге, очевидно в качестве норвежской благодарности (кстати — отличный термин, вроде английского юмора или испанского стыда), имеем нынешнюю ситуацию, когда Норвегия грузы нашим угольщикам на Шпицбергене не пропускает.

Ну, нет между нами взаимности, ладно. Они член НАТО, а мы сейчас его главная мишень, война на носу, понятно. Нет от них никакой благодарности России и ясно, что впереди не предвидится никакого сотрудничества с Норвегией ни в Арктике, ни где бы то ни было ещё. Тоже ладно. Но хамить-то так откровенно зачем?! Так что, идею Володина можно только приветствовать. Комитет Думы по международным делам её обсудит, Леонид Слуцкий результаты этого обсуждения доложит и можно ставить один к ста, что Дума примет именно то решение, о котором автор за эти годы говорил и писал множество раз. Хана будет тому договору. И уступкам нашим хана. Хотя до того норвежцев только намёком обозначенная Володиным тема пришпарила, что аж радостно становится на душе. Пресс-секретарь МИДа Норвегии уже заявил, что договор о котором идёт речь, денонсации не подлежит. Упаси Б-г!

«Обычной практикой», — сказано было: «является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно». Но ведь это практика обычная. А у нас ситуация необычная. Третья Мировая война по инициативе НАТО, в первую очередь американцев, против нашей страны началась — и Украина в ней так, мелкий эпизод. Пешка, подставленная под размен. А у Норвегии роль серьёзная: блокирование Севморпути, удары по Мурманску, Архангельску, Североморску и Северодвинску, выход американских подлодок с крылатыми ракетами в Баренцево море для удара по Москве… Что они, хулиганя на Шпицбергене, отрабатывать и начали. Какие им после этого границы? Какие бессрочные договора? Какая ко всем чертям «обычная практика»?! Оленям про неё пускай в Лапландии сказки рассказывают. Те всё равно ягель жуют, сглотнут и эти байки!