Обстрелы ВСУ населённых пунктов в Брянской и Курской областях подчёркивают: никакие меры, кроме физической ликвидации людей, принимающих решения на Украине (и не только там) и проводящих их в жизнь на местах, прекратить эту практику не помогут. Точно также, как её не остановят никакие наши «жесты доброй воли», вроде реализации каких угодно схем по вывозу с Украины зерна. Наоборот. Чем больше будем идти навстречу противнику, тем активнее и агрессивнее он будет переходить в контрнаступление на российской территории, используя диверсии, теракты, обстрелы приграничной полосы и максимально раскручивая по всем возможным направлениям сепаратистскую и какую угодно антипутинскую деятельность. Ломать не строить, а с этим у наших американских «друзей» всегда всё было в высшей мере хорошо.

Задача сохранения России перед ними не стоит. Стоит задача её скорейшего развала. Парадоксально, но факт: задача сохранения Украины перед ними тоже не стоит. Расходный материал, чего её жалеть? То же самое касается ВСЕХ постсоветских стран (большой привет прибалтам), стран Восточной Европы (полякам, чехам, словакам, румынам и болгарам приготовиться), а если что пойдёт не так, то и Европы Западной. Как и Японии с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией, когда займутся Китаем. Что до Тайваня, его роль от роли Украины ничем не отличается. Ещё одна пешка на шахматной доске новой Большой Игры, в которой англичане снова пытаются, действуя, хоть и на вторых ролях у американцев, одновременно против нас и Китая, сыграть свою партию. Имперский синдром у Лондона, ничего не поделаешь. Инстинкты играют.

Вопрос, сможет ли в этой ситуации принимать адекватные решения и, тем более, проводить их в жизнь наша начальственная «элита», большая часть которой последние 30 лет играла за Запад и на Запад, привыкшая к этому, не умеющая и не желающая себя ни в чём ограничивать и даже не представляющая, что можно работать на страну, а не доить её, что в этой стране есть какой-то, мало ей, интересный народ, с которым надо делиться и открывать его представителям путь наверх и его, этот народ, ещё и надо защищать. Сомнительно до крайности. Ксения Собчак и муж её, Богомолов, конечно не вся эта «элита», но вполне годятся в качестве её символов. Причём таких как они, хоть и не столь эпатажных, персонажей, на всех местах и постах рассажено и расставлено — что грязи. Да и старшее поколение — родители и прочие «крышующие» эту молодую и средних лет поросль, не лучше. Не они ли СССР сдали? Интересно, как они теперь Россию отбивать будут?