Радужный флаг над берлинской мечетью

Рамзана Кадырова возмутил радужный флаг, взвившийся над берлинской мечетью, в присутствии её муфтия? Зря он так. Это и есть подлинная Европа и её европейские ценности — те самые, по-поводу которых нам их ярые поборники, среди которых ещё недавно числилось всё отечественное начальство, все уши прожужжали. В чистом, незамутнённом, выкристализованном виде. Кэррола на них всех нет, Гашека и Джером Джерома с Марком Твеном. А может и хорошо, что их больше нет с нами? Джоан Роулинг тут недавно изящно и вполне невинно пошутила на гендерную тему, так её мало, что на куски не порвали британские фанатики «многополости». И ещё вопрос, не порвут ли. Они люди памятливые, точнее злопамятные и совершенно отмороженные.

Да и с историческими корнями у них всё хорошо. Помнится, великий древнегреческий певец Орфей на свою голову толпу безумствовавших вакханок встретил (говоря по-русски, в стельку пьяных буйных древнегреческих баб неясной сексуальной ориентации), так его они в прямом смысле слова на части разорвали, причём голыми руками. Что до мечети в Моабите с её радужным флагом… Кадыров это мерзостью назвал? Так он ещё настоящей мерзости не видел. Автору довелось как-то, лет 20 назад, когда он ещё по миру ездил, в Берлине напороться на гей-парад. До того это была шальная банда извращенцев, огромной толпой пёршая по замершему от ужаса городу, что до сих пор вспоминается. Вот то была мерзость!

Ну — такая у них там, в Европе и Соединённых Штатах, гей-свобода. Зато по-русски говорить рискованно, можно огрести от прохожих. Играть в театре или на концерте русскую классику нельзя — Путин должен ответить за всё! Преподавать русскую литературу нельзя по той же самой причине. Кстати, интересно: Гоголя они там запретили также, как Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого и Чехова, или нет? Он же с одной стороны национальный украинский писатель, причём первый, кто об Украине писал, но с другой, писал-то он по-русски, считал украинцев русскими (желающие могут перечитать Тараса Бульбу), а свою родину неотъемлемой частью России, что сегодня для его западного читателя мысль абсолютно еретическая. Имперский был Гоголь человек и вообще, явный ватник, колорад и путинист.

Кстати, недавно над американским посольством в Москве, расположенном теперь на площади ДНР (после чего эти идиоты со своего сайта адрес вообще убрали, заменив его географическими координатами) тоже был поднят радужный флаг. Правда, не вместо звёздно-полосатого, американского, а рядом с ним. Какой-то день солидарности с ЛГБТ-сообществом на Западе был, или что-то в этом роде. Говоря попросту, День западного п-дораса. Что очень точно характеризовало, с кем, в лице «мирового сообщества», мы имеем дело. Ну, мы то знаем, что на себе не показывают, но у них другие традиции. И что с этим поделаешь? Хотя, с другой стороны, быстрее вымрут. Пускай в Берлине местная радужная мечеть и провозгласила, что “любовь — это халяль” (?!), дети от такой любви не рождаются. И слава Б-гу.

Впрочем, касается вся эта хрень с попытками объявить однополую любовь халяльной, то есть дозволенной, не только европейских мусульман. У тамошних христиан и евреев эта мулька давно сыграла. Завершая тему, вспоминается автору, как в 90-х, на генассамблее Европейского совета еврейских общин, где он от лица Ваада России нашу страну представлял, пятью голосами выходцев из республик бывшего СССР провалили попытку включения в состав этой организации общеевропейской ассоциации ЛГБТ-синагог, которую туда пропихивал англичанин-президент, имевший к геям самое прямое и непосредственное личное отношение. Ну, не понимают наши люди сочетания заднеприводных пристрастий с религией, хоть тресни. Варвары мы. Очень уж традиционные люди.

Так тогда облегчённо вздохнул Майкл Мэй, исполнительный директор ЕСЕО, роскошный весёлый блондинисто-курчавый мужик, израильтянин, бывший артиллерийский офицер, воевавший в рядах ЦАХАЛа в Шестидневную войну, сын офицера кайзеровской армии, который до прихода к власти нацистов был почётным гражданином своего города, потом уехал в Палестину, а когда у него пришедшие там к власти после Войны за независимость леваки его лавку конфисковали, вернувшегося в Германию — уже в ФРГ… Перечить открыто главному спонсору и работодателю он не мог, но до того его от всей этой ЛГБТ-темы воротило… А сейчас, что поделаешь, если ты западноевропеец?! Разве что, Кадырова с его бойцами на подмогу ждать.

От Лисичанска до Берлина путь неблизкий, но один раз наши его уже прошли — в Великую Отечественную. И, строго говоря, тогда не в первый раз русская армия Берлин брала. Равно, как Кенигсберг и прочие прусские города. Этой традиции уже лет 300. Да и, говоря между нами, в ходе Наполеоновских войн, по пути на Париж, там наши бывали. Они вообще в Европе и за её пределами много где бывали. Разве что в Лондоне, Вашингтоне, Токио, Сеуле, Оттаве, Аделаиде и Веллингтоне не довелось. Но если так дело дальше пойдёт, не исключено, что придётся заехать и туда. Что называется, в развёрнутом строю, походными колоннами, с привычными буквами латиницей на броне… Прикольно будет, когда танки и БТРы с буквой Z и георгиевскими ленточками по Унтер-ден-Линден пойдут. Заодно, сразу радужный флаг с мечети в Моабите куда-то исчезнет…